กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่ เพิ่มอีก 7.7 แสนบัญชี รวมเป็น 1.75 ล้านบัญชี

กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพิ่มอีกกว่า 770,000 บัญชี รวมทั้งหมดเป็น 1,750,000 บัญชี โดยแสดงยอดหนี้ทางแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) ให้กับผู้กู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในการเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เป็น เงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี และลดเบี้ยปรับเหลืออัตรา 0.5% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมา กยศ. ได้คำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วกว่า 980,000 บัญชี
ล่าสุดได้คำนวณยอดหนี้ใหม่เพิ่มเติมอีกกว่า 770,000 บัญชี รวมทั้งหมดเป็นกว่า 1,750,000 บัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยยอดหนี้ใหม่จะปรากฏในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นต้นไป และ กยศ. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จจนครบถ้วนทุกบัญชีโดยเร็วต่อไป
สำหรับผู้กู้ยืมที่ระบบแจ้งว่ามีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ ที่ปรับปรุงใหม่ สามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เว็บไซต์ กยศ. ส่วนกรณีที่ยังมียอดหนี้คงเหลือสามารถชำระผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคารได้ โดยสแกน QR code หรือสามารถชำระผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ กยศ. กำหนด โดยระบบจะลดหนี้ภายใน 3 วันทำการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
ผู้จัดการ กยศ. ยืนยันว่า จะรตรวจสอบข้อมูลการคำนวณยอดหนี้ใหม่ส่วนที่เหลืออย่างละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ายอดหนี้ที่ปรากฏในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้ และผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิตามกฎหมายอย่างแน่นอน