ธอส.ครบ 6 รอบ 72 ปี ส่งมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส เสริมแกร่งชุมชน&สังคม

ธอส.ส่งมอบบ้านภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปี 2568 โดยตลอด 15 ปี ดำเนินการแล้ว 5,120 หลัง เฉพาะปี 2568 ธอส. สร้างและซ่อมแซมบ้านรวม 258 หลัง ล่าสุดส่งมอบบ้านสร้างใหม่และบ้านซ่อมแซม 11 หลัง ใน จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เดินหน้าตอบแทนสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชน ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” โดยปี 2568 ธอส.ดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้าน 258 หลัง แบ่งเป็น สร้างบ้านใหม่ 29 หลัง และซ่อมแซมบ้าน 229 หลัง
ล่าสุด ( 8 ก.ย.68) ธอส. จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการนี้ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และนายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคาร เป็นผู้ส่งมอบบ้านสร้างใหม่ 1 หลัง และบ้านซ่อมแซม 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบ้านซ่อมแซม 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง ธอส. ได้รับความร่วมมือ จากเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการคัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
นายกมลภพ กล่าวว่า โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมบ้านมาแล้วกว่า 5,120 หลัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส. ด้านที่อยู่อาศัย ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”