ประเทศที่ 3 เดือดร้อน ขอไทยเปิดด่าน-อำนาจอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ-ตรวจสอบแน่แต่รอก่อน-อาจขยายผลถึง "ทักษิณ"-เสี่ยงน้ำท่วมเสียหาย 2 พันล้าน

ประเทศที่ 3 เดือดร้อน ขอไทยเปิดด่าน
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เผยถึงการผ่อนปรนเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ได้ผ่อนปรนบุคคล แต่ผ่อนปรนการขนส่งสินค้า ในส่วนของบุคคลยังไม่สามารถข้ามไปมาได้ ขณะที่รถขนส่งสินค้าก็ไม่ได้ปล่อยเสรี มีการจำกัดจำนวน หากสังคมไม่ยอมรับอาจผ่อนปรนเป็นกรณี เช่น 2-3 เที่ยว แต่หากสังคมเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนก็อาจผ่อนปรนเป็น 20- 30 เที่ยว หรือหากไม่ได้เลยก็ต้องพิจารณากันใหม่ ซึ่งต้นเหตุการเปิดด่านเกิดจากประเทศที่สามที่แจ้งว่าไทย-กัมพูชา ขัดแย้งกัน เขาเกี่ยวอะไรด้วย ทำให้เขาเดือดร้อน อยากให้เปิดด่านจันทบุรี-ตราด ซึ่งไทยและกัมพูชาก็เห็นด้วย ส่วนการรุกล้ำพื้นที่จะใช้กรณีบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งต้องนำแผนที่ไปให้กัมพูชาตรวจสอบ เรื่องเขตแดนทางกัมพูชาต้องการให้เข้าสู่เวทีประชุมเจบีซีก่อน
อำนาจอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ย้ำ การทำงานของรัฐบาลจะนำความคาดหวังและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เชื่อมั่นในประสบการณ์และความสามารถของทีมงานที่จะช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเมือง รัฐบาลนี้อำนาจอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ส่วนตนเองมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ตั้งเป้าหมายและทิศทาง คือทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนกำลังเผชิญ
ตรวจสอบแน่แต่รอก่อน
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เผย
พร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทันทีที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมให้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่เรื่อง ครม. แต่หากให้ความเห็นไปก่อน แล้วมีการปรับเปลี่ยน ครม. ก็แปลว่าตนเองไม่ได้ดำรงสภาพในพรรคฝ่ายค้าน โดยนอกเหนือจากเนื้อหาที่จะแถลง ยังมีความเหมาะสมของ ครม. ที่เตรียมเนื้อหาไว้อภิปรายแล้ว
อาจขยายผลถึง"ทักษิณ"
นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ 12 ราย เอื้อประโยชน์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ เตรียมคัดคำสั่งศาลฉบับเต็มเพื่อใช้ประกอบไต่สวนคดี โดยอาจขยายผลถึงนายทักษิณ หากสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทำผิด ซึ่งจะเร่งดำเนินการเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนสนใจ
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ
เสี่ยงน้ำท่วมเสียหาย 2 พันล้าน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “GISTDA” นำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 7 ปี(2561–67) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลคาดการณ์น้ำท่วมเดือน ก.ย. 2568 พบหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรง กระทบพื้นที่เกษตร บ้านเรือน มีความเสี่ยงเกิดมูลค่าความเสียหายกับพื้นที่นาข้าวกว่า 600 ตำบล คาดว่าจะมีความเสียหาย 400,000 ไร่ หากวิกฤติรุนแรงสุดอาจสูงถึง 2,000,000 ไร่ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจมากกว่า 2,000 ล้านบาท