นายใหญ่ติดคุก บริวารอวยกันฉ่ำ ยกย่อง 'วีรบุรุษประชาธิปไตย'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังนายใหญ่กลับไปรับโทษจำคุกอีก 1 ปี เหล่าผู้สนับสนุนและบริวารใกล้ชิดพากันออกมายกย่องเป็น "วีรบุรุษประชาธิปไตย" ที่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม แม้ข้อเท็จจริงชี้ว่าภาพของ "ทักษิณ" ในชุดคอกลมสีน้ำเงินนั่งรถเข้าคุก มาจากการกระทำของตัวเขาเองทั้งสิ้น

นับตั้งแต่ 'ทักษิณ ชินวัตร' อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องกลับไปรับโทษจำคุกที่เหลืออยู่อีก 1 ปี ปรากฎว่าเหล่าบรรดามิตรรักแฟนเพลงของนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยต่างออกมาให้กำลังใจพร้อมกับยกย่องถึงความมีสปิริตที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรร ทั้งๆที่ถ้ามองกันตามข้อเท็จจริงแล้ว ภาพของทักษิณที่นั่งรถเข้าคุกนั้นล้วนมาจากการกระทำของตัวเองและบริวารแทบทั้งสิ้นในการพยายามแสวงช่องทางเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์มากที่สุด

การอวยของพรรคเพื่อไทยล่าสุดปรากฎว่าถึงขนาดยกย่องให้ 'ทักษิณ' คือ 'วีรบุรุษประชาธิปไตย' กันเลยทีเดียว โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่เพิ่งอำลาตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯอย่างเป็นทางการ ระบุว่า ไม่ได้รู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรผิดมาตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านถูกกระทำโดยอำนาจการจัดการในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลนอกระบบ เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งขึ้นมารอวันพิสูจน์

“ในสายตาผม นายทักษิณเป็นนักสู้คนหนึ่ง และเมื่อวานเห็นภาพนายทักษิณสวมชุดคอกลมสีฟ้า และดูเหมือนจะกล้อนผมด้วยก็สะเทือนใจ ผมคิดว่าท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าท่านจะหนีไปเลยก็ไปได้ เพราะอยู่นอกประเทศอยู่แล้ว และท่านก็อยู่เมืองนอก ไม่ได้ลำบาก ซึ่งการที่ท่านตัดสินใจกลับมา ถือว่าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวท่านเอง และประชาชนที่เคารพนับถือท่าน ในสายตาผม นายทักษิณเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่ง” นายภูมิธรรม กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายภูมิธรรม ยืนยันว่าแม้อดีตนายกฯทักษิณจะกลับไปรับโทษจำคุก แต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการทั้งการพัฒนาการทำงานของพรรคและการสร้างพร้อมกับการรักษาฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

