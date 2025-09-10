เอกชนหนุน "คนละครึ่ง" เสนอเพิ่มวงเงิน 200 บาท-เพื่อไทยจะเปลี่ยนหลายอย่าง-ความไว้ใจไม่เหมือนเดิม-แก้ รธน.ต้องถามประชาชน-สอบจุดอ่อนเลี้ยงสิงโต

เอกชนหนุน "คนละครึ่ง" เสนอเพิ่มวงเงิน 200 บาท
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค เผยถึงการหารือกับภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย แพลตฟอร์มไลน์แมน วงใน และแกร็บ ในการเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง เอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายเป็น 200 บาทต่อวัน จากเดิม 150 บาท แต่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลรอยต่องบประมาณเหลือไม่มาก นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายกู้เงินเพิ่มเพราะหนี้สาธารณะสูง อาจไม่สามารถทำตามข้อเสนอได้เต็มที่ แต่เดินหน้าโครงการแน่นอน และเตรียมขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น ย้ำ นายกรัฐมนตรี ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง และอาจเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี เพื่อจูงใจให้เข้าระบบมากขึ้น
เพื่อไทยจะเปลี่ยนหลายอย่าง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีไทยและ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย เผยกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับโทษจำคุก สมาชิกพรรคเพื่อไทยกำลังใจดี เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ท้อถอย ในพรรคไม่มีปัญหา เตรียมเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยมีกลยุทธ์หลายอย่างในการขับเคลื่อนงานที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ขอให้รอดูว่าเวลาที่เหลือจะมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง
ความไว้ใจไม่เหมือนเดิม
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เผยผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา(GBC) ติดตามความคืบผลการประชุมจีบีซีรวมถึงข้อตกลงหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายจะยึดแนวทางเพื่อนำสันติภาพและความสงบสุขสู่พื้นที่ชายแดนอย่างถาวร แม้จะมีข้อกังวลที่ทำให้ฝ่ายไทยและประชาชนไทยไม่สบายใจ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เป็นไปดังเดิม โดยสิ่งที่เห็นชอบร่วมกันคือ 1.ถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากชายแดน 2.เก็บกู้วัตถุระเบิดทันทีภายใน 1 เดือน 3.ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 4.บริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และ 5.หารือการผ่อนปรนผ่านแดนบางประเภท บางจุด
แก้รธน.ต้องถามประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก รัฐสภามีอำนาจริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ต้องถามประชาชนก่อน โดยต้องทำประชามติรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ครั้งที่ 2 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร และครั้งที่ 3 ภายหลังจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จ ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งครั้งที่ 1-2 สามารถทำรวมกันได้
สอบจุดอ่อนเลี้ยงสิงโต
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนสัตว์ หลังเกิดเหตุสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต โดยให้ตรวจสอบประวัติการเลี้ยงอย่างละเอียดว่ามีจุดอ่อนอย่างไรหรือไม่ ห่วงอาจยังมีสัตว์อื่นที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสวนเสือ