เป๋าตังพร้อม!คนละครึ่ง-ตรวจสอบหรือล้างแค้น-ยอมรับเพื่อไทยตกต่ำ-ไม่ย้ายขั้ว ไม่หักหลัง-หวังคลังช่วยดันเศรษฐกิจ

เป๋าตังพร้อม!คนละครึ่ง
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยกรณีรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดนำโครงการคนละครึ่งมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ยืนยันในระบบพร้อมดำเนินการคือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งดำเนินการได้เร็วที่สุด
หากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนลงมาก็เดินหน้าได้ทันที ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2568 ส่วนเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหา หากเริ่มโครงการวันที่ 1 ต.ค. 2568 สามารถใช้งบประมาณปี 2569 ขณะเดียวกัน ยังมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีอยู่ประมาณ 25,000 ล้านบาท ที่โยกไปไว้ในงบกลางก็สามารถนำมาปรับรายการใช้ได้ ซึ่งถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์
ตรวจสอบหรือล้างแค้น
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ดักทางพรรคเพื่อไทย หากจะยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันที จะเป็นไปเพื่อการตรวจสอบหรือล้างแค้น แนะยึดผลประโยชน์ประชาชน ห้ามไม่ได้ไม่หวั่นไหว พรรคเพื่อไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ MOA ยืนยัน ไม่มีความจำเป็นต้องแบกพรรคภูมิใจไทยเมื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วแล้วกังวลว่ากฎหมายที่เสนอจะไม่ได้รับการสนับสนุน ก็จะไม่มีการเสนอตั้งแต่แรก
ยอมรับเพื่อไทยตกต่ำ
นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เผยถึงข่าวพรรคเพื่อไทยอาจมีคนย้ายไปขั้วอื่นอีก ก็มีบ้างยังไม่เยอะ คนที่ไปแล้วก็มี ตอนโหวตนายกรัฐมนตรีก็เห็นกันแล้ว พอยุบสภาเชื่อว่าแต่ละพรรคก็มีการย้ายกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ถ้าจะผิดธรรมชาติคือที่ไปก่อน ซึ่งต้องทำใจ มีขึ้นมีลงเป็นปกติ เราขอยุบสภาไม่ได้ในภาวะที่พรรคตกต่ำ ในภาวะที่พรรคเราไม่ได้เปรียบ อนาคตต้องปรับตัวกันอย่างมาก
ไม่ย้ายขั้ว ไม่หักหลัง
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เผยถึงข่าวจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ข้ามขั้วการเมือง เป็นไปไม่ได้ มีมารยาทพอทางการเมือง หากหักคนไปทั่ว จะไม่มีคนคบ อย่าไปคิดอะไรแค่ 3-4 เดือน ใช้ความคิดว่านักการเมืองคนนี้เป็นอย่างไรก็จะรู้ว่าสิ่งที่คาดเดากันนั้นมันไม่ใช่ เวลาการทำงานที่เหลือต้องเร่งดำเนินการตามนโยบายให้สุดปลายทาง
หวังคลังช่วยดันเศรษฐกิจ
นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง เผย อยากเห็นนโยบายการเงินและการคลังทำงานสอดประสานกันด้วยดี ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เร่งหาข้อสรุปความชัดเจนเรื่องภาษีสหรัฐฯ มั่นใจกระทรวงการคลังยังเป็นหน่วยงานหลัก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด