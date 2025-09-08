แรมโบ้ ฟาดเพื่อไทย ไร้สปิริตการเมือง ขี้แพ้ชวนตี

“เสกสกล” จัดหนัก สส.เพื่อไทย น่าละอาย ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ขี้แพ้ชวนตี เข้าชื่อยื่อศาล รธน.วินิจฉัย MOA ภท.- ปชน. เหน็บคงผิดหวังที่อุตส่าห์ลดแลกแจกแถม หวังกลับมามีอำนาจ แต่พรรคส้มรู้ทัน เพราะเคยโดนหักหลังมาแล้ว ไม่หลงกลกับข้อเสนอยุบสภาทันที
วันที่ 8 กันยายน 2568 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ อิสาน อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและอดีตกรรมการผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาฟาดกลับกรณีบรรดา สส.พรรคเพื่อไทยโดยการนำของนพ. ชลน่าน ศรีแก้ว พร้อมสส.พรรคเพื่อไทยลงชื่อยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการทำ MOA ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ตกลงร่วมกันสนับสนุนลงคะแนนเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
นายเสกสกลกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าละอายใจที่สุดเป็นลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่ไม่ใช่คนมีน้ำใจนักกีฬาของสส.พรรคนี้ ประเภทนี้ต้องเรียกว่า"ขี้แพ้ชวนตี" ไม่มีสปิริตในความเป็นสุภาพบุรุษ ของนักการเมืองที่มีน้ำใจเป็น นักกีฬาเลยสักนิด ตนอยากบอกว่า พฤติกรรมเยี่ยงนี้ ควรละอายฟ้าดิน หรืออับอายขายขี้หน้าประชาชนบ้าง คงผิดหวัง และเสียใจอย่างมาก ที่พยายามปรับแผน ลดแรกแจกแถมทุกอย่างเพื่ออยากกลับมามีอำนาจรัฐอีก แต่สส.พรรคประชาชนรู้เช่นเห็นทัน ว่าพฤติกรรมคนพรรคนี้คบยากมากมาก เพราะเคยโดนต้มหักหลังมาแล้ว จึงไม่สนใจแผนหลอกลวงที่เสนอมาให้ เลือกนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี"ยุบสภา"ทันที ใครจะเชื่อ เด็กอนุบาลก็ไม่เชื่อ เข็ดหลาบกันทั่วหน้า นายเสกสกล กล่าวว่า เป็นนิสัยสันดานที่แย่มากๆของคนบางคนในพรรคนี้ ประเภท"ขี้แพ้ชวนตี" ไม่มีสปิริตในความเป็นสุภาพบุรุษ ของนักการเมืองที่มีน้ำใจเป็น นักกีฬาเลยสักนิด ตนอยากบอกว่า พฤติกรรมเยี่ยงนี้ ควรละอายฟ้าดิน หรืออับอายขายขี้หน้าประชาชนบ้าง
คงผิดหวัง และเสียใจอย่างมาที่พยายามปรับแผน ลดแรกแจกแถมทุกอย่าง แต่พรรคประชาชนรู้ทัน ว่าพฤติกรรมที่เคยโดนต้มหักหลังมาแล้ว จึงไม่สนใจแผนหลอกลวงที่เสนอ เลือกนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯใครจะเชื่อ หาเสียงขายนโยบายขายฝันหลอกต้มประชาชนไปวันๆ แต่ไม่เคยทำตามที่พูดหาเสียงไว้ ยิ่งบริหารบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายจนประชาชนแนวชายแดนเดือดร้อนกันไปทั่ว เศรษฐกิจก็ตกต่ำเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน ประชาชนให้โอกาสแล้วก็ทำไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้ จนมีม็อบออกมาม็อบขับไล่นายกฯของพรรคเพื่อไทย ยังไม่รู้ประสาอีกหรือ เขาสาปส่งกันทั้งแผ่นดินไม่อยากให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้ว ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนั่นแหละดีที่สุด เวลาหาเสียงก็ขายนโยบายขายฝันไปวันๆ หลอกต้มประชาชน
"ฝากถึงสส.คนที่เป็นแกนนำยื่นตรวจสอบเรื่อง MOA นี้ว่า ประชาชนไม่ได้ดินแกลบกินหญ้า บรรดาลิ่วล้อของนายใหญ่คิดอะไรอยู่ หวังเอาใจนายใหญ่และลูกสาว เพื่อตอบแทนบุญคุณ ทางที่ดี เอาเวลาไปปลอบใจท่านอดีตนายกฯดีกว่า อย่ามาทำลายสมาธิรัฐบาลใหม่ ปล่อยให้ประชาชนที่กำลังรอความหวังจากนายกฯคนใหม่ รัฐบาลใหม่ได้ทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผลพวงจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้สร้างปัญหาไว้มากมาย ควรมีมารยาทมีสปิริตทางการเมือง ปล่อยเวลาให้นายกฯอนุทินฯได้โชว์ผลงานสัก4เดือนจะได้ไหม นี่อะไรกันรัฐบาลนายกฯอนุทิน ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำงานเลย ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ รัฐบาลนายกฯอนุทิน ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำงานเลย กะจะเตะตัดขากันเสียแล้ว ไม่อายประชาชน ก็ส่องกระจกละอายหน้าตัวเองบ้างเถอะ อย่าต้องให้ประชาชนต้องออกมาด่าทอว่า พวกนักการเมืองสอพลอประจบนาย พวกนักการเมืองเห็นแก่ตัวหน้าอย่างหนา ไม่อายชาวบ้านจะด่าทอแบบนี้บ้างหรือประชาชนให้โอกาสบริหาร 2ปี มีแต่ผลงาน"เละตุ้มเป๊ะ"พวกลิ่วล้อเพื่อไทยไม่ละอาย แต่ผมอายประชาชนแทนพวกท่านจริงๆครับ