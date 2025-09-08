เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจกัญชา-รถไฟฟ้าติดกึก-ไม่ยุ่งกลาโหม-ท้าเพื่อไทยขับ "เฉลิม"-ร่วมมือบนโต๊ะเจรจา-ตื่นตาพระจันทร์สีเลือด

เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจกัญชา-รถไฟฟ้าติดกึก
นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เผย พรรคเริ่มจัดทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามกรอบ 120 วัน ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าหลายโครงการ อาทิ พักหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ลดราคาปุ๋ย โครงการเยียวยาให้ผู้ประกอบการและประชาชนพื้นที่ชายแดน 7 จังหวัด ส่วนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ ไม่สามารถผลักดันได้ทัน เนื่องจากต้องแก้ไขกฎหมายมาควบคุมการจำหน่ายกัญชา รวมถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ไม่แน่ใจว่าดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ยุ่งกลาโหม
นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เผย พรรคได้ โควตารัฐมนตรี 4 ตำแหน่ง คือ รัฐมนตรีว่าการ 2 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคได้ให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตัดสินใจหาผู้ที่เหมาะสม ขณะที่กระทรวงกลาโหมไม่อยากพูดถึง เนื่องจากเป็นกระทรวงความมั่นคง ขณะนี้บ้านเมืองต้องการศักยภาพสูงสุดเต็มที่ พรรครัฐบาลคงพิจารณา
ท้าเพื่อไทยขับ "เฉลิม"
นายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เผยกรณีร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติพรรค ลงมติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เดาใจพ่อไม่ถูกอาจลาออกเองหรือรอให้พรรคขับออก ทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ขับพ่อออก รอให้พรรคเพื่อไทยขับอยู่ มอง หลายคนเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่ในพรรค
ร่วมมือบนโต๊ะเจรจา
กองบัญชาการกองทัพไทย เผยผลหารือการประชุมกองเลขานุการร่วม สมัยวิสามัญ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย–กัมพูชา(GBC) มีการหารือ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.เก็บกู้ทุ่นระเบิด 2.ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 3.จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายแดน 4.ถอนอาวุธออกจากพื้นที่เสี่ยง และ 5.แก้ปัญหาข่าวปลอม การยั่วยุบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยแนวชายแดน
ตื่นตาพระจันทร์สีเลือด
เพจเฟซบุ๊ก "NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ" โพสต์ภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือท้องฟ้าเมืองไทย ขณะเกิดคราสเต็มดวง ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ หรือ "Blood Moon" ในช่วงเช้ามืดวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนเฝ้าชมอย่างคึกคักทั่วประเทศ สำหรับจันทรุปราคาเต็มดวงที่สังเกตได้ในไทยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2569