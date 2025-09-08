ตั้งเป้าแก้วิกฤติ 4 ด้าน ไม่ได้มาด้วยบุญคุณใคร-รับสภาพฝ่ายค้าน-ต้องเร่งแก้ปัญหาชายแดน-โหวตเตอร์พลีชีพ เปิดปาก-ปัญหาเศรษฐกิจรอไม่ได้

ตั้งเป้าแก้วิกฤติ 4 ด้าน ไม่ได้มาด้วยบุญคุณใคร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้คำมั่นตั้งเป้าแก้ปัญหาวิกฤติ 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ ความมั่นคง ภัยธรรมชาติ และภัยสังคม จะแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติภาพ แต่ไม่ยอมให้เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว จากนี้ไม่มีวันหยุด พักร้อน เจ็บป่วย บางครั้งถูกกลั่นแกล้งแต่ถือว่าผ่านมาแล้ว ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีการใส่ร้ายเหมือนที่มีมา การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยบุญคุณของใครยกเว้นประชาชน ขอบคุณเสียงจากพรรคประชาชน ประกาศยุบสภาแน่ภายใน 4 เดือน
รับสภาพฝ่ายค้าน
น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เผย พร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทุกฝีก้าว โดยเฉพาะคดีฮั้ว สว. และ ที่ดินเขากระโดง หากแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือทำให้คดีล่าช้า พร้อมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ อยากให้พรรคประชาชนทบทวนความหมายคำว่าพรรคฝ่ายค้านที่แข้มเข็ง จะประคองรัฐบาลหรือคานอำนาจรัฐบาลกันแน่ พรรคประชาชนไม่ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวหรือครึ่งบกครึ่งน้ำ
ต้องเร่งแก้ปัญหาชายแดน
พรรคไทยสร้างไทย แถลงการณ์ ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี สิ่งสำคัญที่รัฐบาลและรัฐสภาต้องเร่งดำเนินการคือปัญหาความ มั่นคงชายแดน ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน แต่ประเทศจะเดินแบบเดิมหรือแย่กว่าเดิมหากไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการเลือกตั้ง เพื่อลดกับดักต่างๆ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ควรดำเนินการหลังการเลือกตั้งทั่วไป
โหวตเตอร์พลีชีพ เปิดปาก
คณะพนักงานสอบสวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เผยถึงการเรียกสอบสวนปากคำพยาน 1,200 ราย พบว่า มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีขบวนการจัดตั้งให้ไปสมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) เพื่อไปลงคะแนนให้บุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้น หรือเรียกว่าโหวตเตอร์พลีชีพ คาดว่าภายในเดือน ก.ย. นี้ จะสอบสวนปากคำพยาน 1,200 ราย ทั้ง 45 จังหวัดเสร็จสิ้น ยืนยัน แม้การเมืองเปลี่ยนแปลงแต่ไม่หนักใจ ดำเนินการตามพยานหลักฐาน ทำตามที่กฎหมายกำหนด
ปัญหาเศรษฐกิจรอไม่ได้
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย รับได้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขอให้ใช้ความเคี่ยวในแวดวงการเมืองและธุรกิจทำประโยชน์ให้ชาติ เลือกทีม ครม. ที่พร้อมทำงานเลย มีงานรออยู่มาก ปัญหาเศรษฐกิจรอไม่ได้ ต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นกำลังซื้อ กู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนตามที่พรรคภูมิใจไทยหาเสียงไว้