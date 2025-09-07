ทักษิณ ส่อไปลับ ไม่กลับไทย 9 ก.ย.เหตุเพราะถูกเท..?

"ทักษิณ" ส่อแววเบี้ยวศาล! คาดไม่กลับไทย 9 ก.ย. นี้ หลังเผ่นไปดูไบ อ้างสนามบินสิงคโปร์ปิด ทั้งที่เปิด 24 ชม. แถมเติมน้ำมันเต็มถังตั้งแต่ต้น หวั่นคุก 8 ปี เหตุเพราะถูกเท..หากอภัยโทษโมฆะ?
แม้นายทักษิณ ชินวัตรจะอ้างว่า เขาจะกลับมาขึ้นศาล เพื่อฟังคำตัดสินคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 กันยายนนี้อย่างแน่นอน
แต่กระแสความเชื่อของคนไทย แทบทั้งประเทศ ก็ฟันธงตรงกัน ว่างานนี้ นายทักษิณไม่มาแน่นอน
แค่วันที่เริ่มบินออกจากประเทศไทย เมื่อเย็นวันที่ 4 กันยายน นายทักษิณก็โกหกรัวๆ ให้เห็นแล้ว
เริ่มจากอ้างกับเจ้าหน้าที่ สตม. ว่า จะไปแค่หัวหิน แต่พอขึ้นบินก็ตรงดิ่งไปยัง สิงคโปร์ แล้วเลี้ยวขวาออกมหาสมุทรอินเดีย ตรงดิ่งไปยังดูไบ บ้านหลังที่ 2 ของเขาทันที
โดยโลกโซเชียลในไทย ติดตามเส้นทางการบินของเครื่องเจ๊ตหรูส่วนตัวของนายทักษิณ แบบเรียลไทม์ ไปตลอดทาง
นายทักษิณยังโกหกด้วยว่า สนามบินที่สิงคโปร์ ปิด 4 ทุ่ม เขาไปไม่ทัน เลยเปลี่ยนใจบินไกลไปดูไบ
แต่ความจริงที่ออกมาภายหลังก็คือ สนามบินที่สิงคโปร์ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเครื่องของนายทักษิณก็เติมน้ำมันแบบเต็มถังแต่แรก ส่อเจตนาจะ บินทางไกลอยู่แล้ว
ความเป็นคนพูดอย่างทำอย่าง ช่วยไม่ได้ที่คนจะมองว่า วันที่ 9 กันยายนนี้ ไม่มีทางที่ทักษิณจะโผล่มาที่ศาล
มีรายงานข่าว จากคนใกล้ชิด ของนายทักษิณ ระบุว่า นายทักษิณเกิดอาการหวาดผวาอย่างแรง ต่อคำตัดสินของศาลนัดนี้
โดยเขาประเมินว่า มีโอกาสจะเกิด กรณีเลวร้ายที่สุดกับตัวเขา นั่นก็คือศาล จะถือว่าการ การพระราชทานอภัยโทษเป็นโมฆะ ยกเลิกโทษจำคุก 1 ปี ให้กลับไปติดคุกเต็มๆ 8 ปี
เป็นผลจากนายทักษิณ ไม่ยอม เข้าไปนอนเรือนจำแม้แต่คืนเดียว และก็ใช้ข้าทาสบริวาร จัดการส่งให้ ตัวเองได้เป็นคนป่วยเทวดา เสวยสุขที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนานถึง 6 เดือน
การเผ่นหนีไปดูไบครั้งนี้ คือการ หนีไปตั้งหลัก เพื่อให้มีคำ ตัดสินของศาลออกมาก่อน ว่าจะออกมาในรูปไหน ซึ่งศาลก็น่าจะมีคำสั่งออกมาทันทีในวันที่ 9 กันยายน แม้นายทักษิณจะไม่มาฟังก็ตาม
หากศาลมีคำสั่งให้นายทักษิณ กลับไปติดคุกใหม่เป็นเวลาแค่ 1 ปี เขาอาจพิจารณายอมกลับมา รับโทษนั้น
แต่หากศาล เห็นว่าการ พระราชทานอภัยโทษเป็นโมฆะ เพราะทักษิณไม่อยู่ในคุกต้องกลับไปรับโทษเต็ม คือติดคุกนาน 8 ปี นายทักษิณจะอยู่ดูไบแบบไปแล้วไปลับ ไม่กลับมาอีกเลย
เขาจึงเตรียมการไว้เนิ่นๆ หนีบ บอดี้การ์ดประจำตัว ซึ่งเป็นอดีตหน่วยซีล และนางประเทือง มนต์ชัยภูมิ แม่ครัวคู่ใจ บินไปดูไบด้วยกัน
ทั้งนี้โทษจำคุกรวม 8 ปีของนาย ทักษิณ มีด้วยกัน 3 คดี ประกอบด้วยคดีหวยบนดิน จำคุก 2 ปี คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์ จำคุก 3 ปี และคดีแปลงสัมปทาน ชินคอร์ป จำคุก 5 ปี
แต่ศาลให้รวมเวลาจำคุกคดี หวยบนดินกับคดีปล่อยกู้ เข้าด้วยกัน จึงเหลือแค่จำคุก 3 ปี เอาไปรวมกับคดี ชินคอร์ป จึงกลายเป็นจำคุก 8 ปี
แหล่งข่าวคนใกล้ชิดนายทักษิณ ยังระบุว่า การแพ้เกมการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชนอย่างย่อยยับ ทำให้นายทักษิณตระหนักแน่แก่ใจแล้วว่า เขาถูกเทแล้ว ไม่มีใครจะมาเป็นแบ๊กอัพให้เขาอีกแล้ว
สถานการณ์วันนี้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่เขาเดินทางกลับไทย เพื่อรับโทษจำคุก