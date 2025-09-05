เพื่อไทยทิ้งไพ่ยุบสภา ไม่ต้องรอ 4 เดือน-ไม่ปิดประตูดีลเพื่อไทย-กล้าธรรมไม่แตกแถว-ไม่บังคับโชว์วิสัยทัศน์-ขานชื่อลงเสียงทีละคน

เพื่อไทยทิ้งไพ่ยุบสภา ไม่ต้องรอ 4 เดือน
นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ยืนยัน พรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพรรคประชาชน หากได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันทีไม่ต้องรอถึง 4 เดือน เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้ง ย้ำ ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
ไม่ปิดประตูดีลเพื่อไทย
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ย้ำ ไม่เสียดายและไม่ทบทวนมติสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยให้ข่าวกลับไปกลับมาสะท้อนความไม่จริงใจ ส่วนข้อเสนอหากพรรคประชาชนโหวตให้ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย จะยุบสภาทันที หากมีการยื่นข้อเสนอและพูดคุยอย่างเป็นทางการก่อนผ่านการรับฟังความคิดเห็นของพรรคประชาชน จะรับไว้พิจารณา ไม่ได้เป็นดีลปีศาจ แต่ทำเพื่อหาทางออกให้ประเทศ
กล้าธรรมไม่แตกแถว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เผย ยังไม่คุยโผ ครม. เรื่องเดียวที่คุยคือหาทางออกให้ประเทศ ยืนยัน โหวตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม ไม่แตกแถวแม้แต่คนเดียว ไม่ก้าวก่ายพรรคอื่น หลังนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ย้ำจุดยืนหากได้รับการโหวตสนับหนุนพร้อมยุบสภาทันที
ไม่บังคับโชว์วิสัยทัศน์
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ ไม่ได้กำหนดไว้ทั้งในข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยู่กับผู้ถูกเสนอชื่อและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ย้ำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เกี่ยวกับการเมืองเปลี่ยนขั้ว พ้นตำแหน่งกรณีลาออก หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มการเมืองใดจะกำหนด
ขานชื่อลงเสียงทีละคน
ผู้สื่อข่าวรายงานขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ดังนี้ 1.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่จะถูกเสนอต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมือง 2.บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องมี สส. รับรองอย่างน้อย 50 คน 3.การเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย ด้วยการขานชื่อ สส. ตามลำดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคน ซึ่งบุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากจำนวน สส. ปัจจุบันที่มี 492 คน หรือได้คะแนนเสียงตั้งแต่ 247 เสียงขึ้นไป และ 4.หลังจากที่ประชุมสภาเห็นชอบบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต่อไป