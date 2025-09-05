'ทักษิณ' เหินฟ้าล่องหน ปลายทางบ้านเก่า 'ดูไบ' ไม่คิดหนีศาล-กลับไทย 8 ก.ย.

ทักษิณบินดูไบ! เปลี่ยนแผนกะทันหัน อ้างตม.ไทยถ่วงเวลาทำตกเครื่องไปสิงคโปร์ ยันกลับไทย 8 ก.ย. ตามนัดศาล 9 ก.ย.
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 กันยายน 2568 เกิดกระแสข่าวร้อนแรงในแวดวงการเมืองและสังคมออนไลน์ หลังมีรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางออกนอกประเทศด้วย เครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) จาก MJETS ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นวงกว้าง โดยตอนแรกมีการระบุว่า นายทักษิณจะเดินทางไปยัง ประเทศสิงคโปร์ พร้อมสมาชิกในครอบครัว เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนด เพื่อมารับฟังคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีบังคับโทษจำคุกนายทักษิณ วันที่ 9 ก.ย.2568 เวลา 10.00 น.
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ระบุว่า ยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ แต่ยืนยันว่า นายทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าฟังคำสั่งศาลฎีกา ในคดีบังคับโทษชั้นที่ 14 ซึ่งนัดไว้ในวันที่ 9 กันยายน 2568
ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ผบก.ตม.2) ออกมายืนยันว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยพบว่าไม่มีหมายจับ หรือ คำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จึงอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้ตามสิทธิ
ทั้งนี้ หลังจากเครื่องบินส่วนตัว เที่ยวบิน T7GTS ทะยานออกจากสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. มีการติดตามเส้นทางการบินผ่านเว็บไซต์ Flightradar24 พบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องบินเบี่ยงออกจากเส้นทางที่ควรมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ โดยหันหัวเข้าสู่ มหาสมุทรอินเดีย มีการเปลี่ยนเส้นทางกลับไปทางสิงคโปร์ briefly บินวนเป็นวงกลม 2 รอบ ก่อนมุ่งหน้าสู่อ่าวเบงกอล จากนั้น สัญญาณเที่ยวบินขาดหายจาก Flightradar24 เป็นระยะหนึ่ง เนื่องจากเข้าสู่เขตที่ไม่มีสถานีรับสัญญาณ ADS-B เมื่อสัญญาณกลับมาอีกครั้ง เครื่องบินอยู่เหนือ อ่าวเบงกอล ต่อมาตรวจพบเครื่องบินยังอยู่ในน่านฟ้าอินเดีย และบินในเส้นทางเดียวกับเที่ยวบินพาณิชย์ที่มุ่งหน้าไปยัง ดูไบ ก่อนที่ ข้อมููลจาก Flightradar24 ระบุชัดว่า ปลายทางของเที่ยวบิน T7GTS คือ “ดูไบ” สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขณะเดียวกัน นางสาวพินทองทา คุณากรวงศ์ บุตรสาวของนายทักษิณ ยืนยันด้วยการโพสต์ไอจีสตอรี่ ระบุ ว่า "กล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะ งงกับข่าวมากมายที่ไปเรื่อย"
ต่อมาเวลา 02.07 น. วันที่ 5 กันยายน นายทักษิณ ชินวัตร โพสต์ผ่าน x ระบุเนื้อหาดังนี้
“วันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพ กับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศ
ตม.ที่ไทย ถ่วงเวลาผมไว้เกือบ 2 ชั่วโมง ทั้งๆ ที่ผมได้ชนะคดี ที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว มีสิทธิเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป
ระหว่างเส้นทางบิน นักบินแจ้งว่า การที่โดน ตม.ถ่วงเวลาผมไว้นาน ทำให้เครื่องจะไปลงสนามบิน Seletar ซึ่งใช้สำหรับเครื่อง Private Jet ลงที่สิงคโปร์ไม่ทัน เพราะสนามบินเปิดให้บริการ ถึงแค่ 4 ทุ่ม เท่านั้น (เวลาสิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ชม.)
เมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูไบ เพราะที่ดูไบผมมีหมอกระดูก และหมอปอดที่ผมใช้ประจำมานาน และยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบ ซึ่งไม่ได้เจอกันมา 2 ปีกว่าแล้ว
ระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบ นักบินต้องบินวนรออยู่พักใหญ่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปยังดูไบ
ผมตั้งใจจะกลับไปไทยไม่เกินวันที่ 8 เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตัวเอง วันที่ 9 กันยายนนี้ ครับ”