วัดใจประชาชน เลือก"ชัยเกษม"ยุบสภาทันที-ไม่เห็นด้วยใช้นิติสงคราม-เชื่อประชาชนไม่ฉีก MOU-กัมพูชาใช้โล่มนุษย์-ยังไม่เข้าภาวะเงินฝืด

วัดใจประชาชน เลือก"ชัยเกษม"ยุบสภาทันที
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เผยถึงการทูลเกล้าฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา ได้ยื่นตอนเย็นวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้รับการประสานงานกลับมาว่า มีประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติ คือเรื่องรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจยื่นเรื่องนี้ได้หรือไม่ ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองที่จะโหวตก็ถือเป็นเอกสิทธิ หากพรรคประชาชนจะเลือกพรรคเพื่อไทย ถ้านายชัยเกษมได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันทีและเลือกตั้งใหม่ ไม่ต้องรอ 4 เดือน เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้า สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนการยื่นร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา ถ้ามีการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ต้องใช้เส้นทางนั้น ถ้านายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา ก็สามารถยุบสภาได้ทันที
ไม่เห็นด้วยใช้นิติสงคราม
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ขอความชัดเจนจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ยุบสภาหรือไม่ โดยไม่เห็นด้วยในการใช้กฎหมาย นิติสงครามกลั่นแกล้งกัน ต้องสร้างบรรยากาศเพื่อทางออกให้ประเทศ
เชื่อประชาชนไม่ฉีก MOU
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่กังวลพรรคเพื่อไทยจะส่งนายชัยเกษม นิติสิริ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มั่นใจพรรคประชาชนไม่ฉีกข้อตกลง ยืนยันหากเป็นนายกจะไม่แทรกแซงคดีเขากระโดง-การฮั้ว สว. และจะติดตามคดีด้วยตัวเอง
กัมพูชาใช้โล่มนุษย์
กองทัพภาคที่ 1 เผยกรณี มวลชนชาวกัมพูชากว่า 150 คน ชุมนุมประท้วงใกล้หลักเขตแดนที่ 46 ถือท่อนไม้ยาว 2 เมตร ประจันหน้าทหารไทย กองกำลังบูรพาได้เข้าควบคุมสถานการณ์ เนื่องจากวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ทางจังหวัดสระแก้วได้ติดป้ายประกาศให้ชาวกัมพูชากว่า 170 ครัวเรือน ย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำ บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งไทย ทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจ
ยังไม่เข้าภาวะเงินฝืด
นางณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เผยเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 2568 ลดลง 0.79% โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากกลุ่มอาหารสดและพลังงานปรับลดลง ยืนยันไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด