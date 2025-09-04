"วันนอร์" เคาะโหวตนายก 5 กันยายน-ไร้ปัญหาข้อกฎหมาย-ไม่มีคำตอบจาก "ภูมิธรรม"-ภาค 1 ซีลชายแดน 16 กม.-การเมืองเซกระทบเบิกงบ

"วันนอร์" เคาะโหวตนายก 5 กันยายน
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนที่สุดถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเรื่องระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม โดยบรรจุเรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมวิป 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้
ไร้ปัญหาข้อกฎหมาย
ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นไม่มีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคทางข้อกฎหมายใดต่อการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม ตามที่ สส.พรรคภูมิใจไทย เสนอส่วนกรณีคำร้องของ สส.พรรคเพื่อไทย ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณากระบวนการวินิจฉัยคดีถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น มีปรากฏเป็นเอกสารที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งยุติแล้ว
ไม่มีคำตอบจาก "ภูมิธรรม"
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีข่าวพระราชกฤษฎีกายุบสภาถูกตีกลับ ขณะที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งสื่อมวลชนว่าเลื่อนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 2/2568 ที่มีนายภูมิธรรม เป็นประธานการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด
ภาค 1 ซีลชายแดน 16 กม.
พลตรี สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เผย ได้ให้กองกำลังบูรพาซีลแนวชายแดนเพิ่ม 16 กิโลเมตร ด้วยรั้วลวดหนาม ในพื้นที่จ.สระแก้ว เพื่อไม่ให้ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ได้ 100% เตรียมแผนผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน ยืนยัน เดินหน้าแก้ปัญหา แต่ต้องใช้เวลาขอให้ใจเย็น กำลังดึงกัมพูชาเข้ากติกา เพื่อกดดันบีบด้วยหลักกติกาสากล ซึ่งกัมพูชาเริ่มรับกติกาเพราะไม่รู้จะไปออกมุกไหนแล้ว
การเมืองเซกระทบเบิกงบ
นายผยง ศรีวณิช ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เผยเศรษฐกิจโลกยังปั่นป่วน คงอัตราการขยายตัวจีดีพีที่ 1.8-2.2% มองแนวโน้นครึ่งปีหลังขยายตัวได้แค่ 1% โดยมีปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณ