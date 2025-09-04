ธอส.จัดเต็มแคมเปญ ฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี‘สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง’

ธอส. ฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี จัดแคมเปญพิเศษ สานต่อพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.72% ต่อปี ,เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.72% ต่อปี , ประมูลบ้านมือสองทั่วประเทศกับส่วนลดสูงสุด 50% ,โครงการชำระดีมีคืน รับเงินคืน 1% ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระในปี 2567
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เดินหน้าสนับสนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้นอย่างยั่งยืนตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ในโอกาส ครบ 6 รอบ 72 ปี ธอส. ได้จัดแคมเปญทางการเงินครั้งใหญ่และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญตอบแทนให้ลูกค้าและประชาชน นำโดย
(1) สินเชื่อบ้าน 72 ปี ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.72% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 2,700 บาทต่อเดือน เท่านั้น! ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
(2) เงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กันยายน 2568 เลือกรับดอกเบี้ยเงินฝาก 2 แบบ (แบบคงที่หรือแบบขั้นบันได) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.72% ต่อปี
(3) สลากออมทรัพย์ ธอส. ออมลุ้นโชค พร้อมรับของสมนาคุณ กับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช 2 ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท และยังได้ลุ้นรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 และสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ ปี 2568 ราคาหน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท พร้อมลุ้นรางวัลเลขท้าย 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว
ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. หรือ สลากออมทรัพย์ ธอส. มีสิทธิ์ได้รับ E – Voucher สำหรับลูกค้าที่มี LINE OA : GHB Buddy โดยกดรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม GHB Reward & Privilege ในวันที่ 27 กันยายน 2568
(4) บ้านมือสอง ธอส. พบทรัพย์เด่น ทำเลดีทั่วประเทศกว่า 9,000 รายการ มาประมูลพร้อมส่วนลดสูงสุด 50% และรับของสมนาคุณสุดพิเศษ!! ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยทรัพย์ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ร่วมประมูลได้บริเวณโถงนิติกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ และทรัพย์ในเขตภูมิภาคจัดประมูล ณ สาขาที่ตั้งทรัพย์
(5) โครงการชำระดีมีคืน ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ธอส. มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่กู้เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันมีประวัติการผ่อนชำระเงินงวดสม่ำเสมอ 48 เดือนติดต่อกัน (จนถึงเดือนสิงหาคม 2568) ไม่เคยเป็น NPL ในวัตถุประสงค์การกู้ที่ธนาคารกำหนดจะได้รับเงินคืน 1% ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระในปี 2567 โดยตัดชำระเงินกู้อัตโนมัติในงวดเดือนกันยายน 2568 ทันที
นายกมลภพ ย้ำว่า ตลอด 72 ปีที่ผ่านมา ธอส. มุ่งมั่นดูแลลูกค้าและประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาบ้านให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังดูแลด้านสังคมผ่านโครงการสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีบ้านอย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมภิบาลที่ดี (ESG) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์