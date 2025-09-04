รัฐบาลใหม่มีเวลา 4 เดือน เร่งฟื้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นประเทศ

รัฐบาลใหม่มีเวลา 4 เดือนกอบกู้เศรษฐกิจ! ภาคเอกชนเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน หวั่นกระทบความเชื่อมั่นประเทศ กกร.เสนอลดภาษีที่ดิน สร้างแรงงานทักษะสูง เอกชนกังวลปัญหาการเมืองฉุดเศรษฐกิจ วอนเร่งจัดตั้งรัฐบาลฟื้นความเชื่อมั่นโดยเร็ว
แม้ว่าการเมืองไทยเริ่มมีทิศทางชัดเจนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้ว แต่สำหรับท่าทีของภาคเอกชนนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ความน่าเชื่อถือของประเทศได้รับผลกระทบ โดยนายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนอยู่ สาเหตุจากนโยบายการค้าสหรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตัดสินจากศาลสูงสุด ภายหลังศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสินว่าการขึ้นอัตราภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆ ขัดต่อกฎหมาย และสหรัฐยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า 800 เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายจากทั้งปัจจัยภายนอก อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า และปัจจัยภายในอย่างต้นทุนพลังงาน ค่าจ้างขั้นต่ำ และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีความเปราะบาง
"จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดหรือผ่อนปรนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 50% ในปี 2569 หรือจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว เพื่อบรรเทาภาระต้นทุน เสริมสภาพคล่อง ลดความเสี่ยงจากการปิดกิจการ และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการจ่ายอัตราค่าจ้างตามทักษะฝีมือแรงงาน แทนการปรับขึ้นขั้นต่ำ สร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน"
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า การเป็นรัฐบาลระยะเวลา 4 เดือนก่อนยุบสภาหรือยุบสภาทันทีตอนนี้นั้น ต้องบอกว่าความวุ่นวานที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอยู่แล้ว แต่การเป็นรัฐบาล 4 เดือนก่อนถือเป็นคำตอบทางการเมือง และเชื่อว่าเป็นคำคอบของเศรษฐกิจด้วย เพราะนโยบายระยะยาวยังต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนมากกว่านี้
นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบ ธุรกิจร้านอาหารปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการสถานการณ์การเมืองให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบที่ยืดเยื้อไปถึงปีหน้าอีก เพราะปัญหาการเมืองไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูง ประชาชนลำบากในการทำมาหากิน นักการเมืองจะยุบหรือไม่ยุบสภา ประชาชนก็มาที่หลังตลอดจนจะกระอักเลือดแล้ว เพราะทีผ่านมานักการเมืองมัวแต่บริหารการเมืองจนไม่สนใจบริหารบ้านเมืองเลย
ดังนั้นภาคเอกชนอยากให้มีการเร่งฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่หรือมีการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต้องทำให้เร็วที่สุด เพราะเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมา ที่รัฐบาลไม่ได้บริหารเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตต่ำที่สุดในอาเซียน และยังไม่มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในภาคเอกชนได้