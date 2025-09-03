ปชน.พลิกคุมรัฐบาล-"พูดไม่ได้"เหตุผลเปลี่ยนขั้ว-ชิงทูลเกล้าฯยุบสภา-วาระร้อนต้องถึงมือประธาน-ได้ทีดันยุบสภา-แก้ รธน.

ปชน.พลิกคุมรัฐบาล
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ หนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ห้ามเป็นเสียงข้างมาก ยืนยัน ไม่มีการยื่นดีลแลกคดี 44 สส. ไม่เสียใจเพราะมติคำนึงถึงทางออกประเทศมากกว่าคะแนนนิยม พรรคประชาชนถือ 143 เสียง กำกับรัฐบาลเสียงข้างน้อย ผลักดันการยุบสภาและจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่
"พูดไม่ได้"เหตุผลเปลี่ยนขั้ว
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เผยกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุ "ผิดที่ ไว้ใจร้อยเอกธรรมนัสมากเกินไป" ไม่อยากจำว่าทำอะไรให้ใครบ้าง แต่จำและสำนึกกับคนที่มีบุญคุณกับตนเองเสมอ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนขั้วการเมือง"พูดไม่ได้" แต่หาทางออกให้บ้านเมือง เมื่อการเมืองเกิดวิกฤตก็ต้องหาทางออกด้วยการเมือง อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ซ้ำซากทุก 10 ปี
ชิงทูลเกล้าฯยุบสภา
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เผย ได้ยื่นทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา มองสถานการณ์การเมืองสับสนอลหม่าน ประชาธิปไตยบิดเบี้ยว รัฐบาลเสียงข้างน้อย พรรคประชาชนสวมหมวก 2 ใบ ไม่ตอบการยุบสภาคือทางออกของสถานการณ์การเมืองหรือไม่
วาระร้อนต้องถึงมือประธาน
นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เผย ที่ประชุมวิป 2 ฝ่าย ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบรรจุระเบียบวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ ไม่ได้ยื้อถ่วงเวลา ต้องเดินตามกระบวนการข้อกฎหมาย ไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีแบบสง่างามและไร้ข้อครหา
ได้ทีดันยุบสภา-แก้ รธน.
ผู้สื่อข่าวรายงานเงื่อนไข 5 ข้อ ที่พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยตกลงร่วมกัน ได้แก่ 1.ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 2.กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องออกเสียงประชามติ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องจัดออกเสียงประชามติ ไม่เกินวันลงคะแนนเลือกตั้ง 3.กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ต้องออกเสียงประชามติ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ 4.เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือน พรรคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และ 5.พรรคประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อ ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่เต็มที่ และจะไม่มีบุคลใดจากพรรคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี