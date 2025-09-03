คงสถานะฝ่ายค้าน ล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อย-ยุบสภาเป็นขั้นต่อไป-เห็นตรง ครม. ชั่วคราว-พร้อมทำตามคำสั่งที่ถูก-ต้องการคนดีและเก่ง

คงสถานะฝ่ายค้าน ล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อย
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน เผยถึงแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย เราเห็นตรงกันว่า ไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุด แต่เลือกนายกที่มีโอกาสยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด ส่วนการไม่ร่วมเป็นรัฐบาลจะปิดโอกาสประเทศหรือไม่นั้น เมื่อไหร่ที่พรรคผิดคำพูดกับประชาชนจะไม่น่าเชื่อถือ เราต้องการคงสถานะฝ่ายค้าน เพื่อให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย เราสามารถควบคุมให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยรักษาสัญญา ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากไปร่วมรัฐบาลจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเป็นฝ่ายค้านที่ล้มรัฐบาลได้ เพราะรัฐบาลที่จะตอบโจทย์ประเทศคือที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
ยุบสภาเป็นขั้นต่อไป
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เผยกรณีหากพรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจะยุบสภาเลยใช่หรือไม่นั้น ต้องรอความชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร กระบวนการยุบสภาเป็นขั้นตอนต่อไป อย่าเพิ่งคิดไปไกล
เห็นตรง ครม. ชั่วคราว
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม(กธ.) ยืนยันจุดยืนโหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ไม่ก้าวล่วงเพื่อไทยยื่นยุบสภาหรือไม่ ย้ำ ไม่ต่อรองคุยโควตารัฐมนตรี ที่คุยตรงกันคือ เป็นคณะรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเร็วที่สุด
พร้อมทำตามคำสั่งที่ถูก
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยัน ทหารไม่ปฏิวัติปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการเมือง เชื่อมีคนดีทำงานเพื่อประเทศได้ ฝากกำลังใจให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนใหม่ ดูแลกำลังพล สนับสนุนการทำงานชายแดนไทย-กัมพูชา ตนและกองทัพบกพร้อมทำตามคำสั่งที่ถูกต้อง
ต้องการคนดีและเก่ง
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยถึงการเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต้องการคนดีและคนเก่ง ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านและมีความท้าทาย นายกรัฐมนตรีต้องมีความเป็นผู้นำสูง ขอเร่งช่วยเหลือ SME มองรัฐบาลเฉพาะกิจ 4 เดือน ไม่พอฟื้นเศรษฐกิจ สิ่งที่ทำได้จริงคือ มาตรการเฉพาะหน้า อาทิ การอัดฉีดเงิน และกระตุ้นการท่องเที่ยว