ธ.ก.ส.ชูแนวคิด'Essence of Agriculture'สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทย

ธ.ก.ส. ตอกย้ำบทบาท “องค์รวม เนื้อเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้” ร่วมสร้างโอกาส เติมความรู้ และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้พี่น้องเกษตรกร เปิดเวที “BAAC EXCLUSIVE DINNER TALK 2025 AGRI REFORM : ปรับวิธีคิด พลิก ECOSYSTEM” เดินหน้าปฏิรูปเกษตร ปรับวิธีคิด เสริมสร้างระบบนิเวศให้เติบโต ภายใต้แนวคิด “Essence of Agriculture” หรือ “แกนกลางการเกษตร”
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธนาคารและลูกค้า ได้จัดงานสัมมนา “BAAC EXCLUSIVE DINNER TALK 2025 AGRI REFORM : ปรับวิธีคิด พลิก ECOSYSTEM” ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง จุดประกายแนวคิด และร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนไทยในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย ไม่เพียงในฐานะผู้ให้สินเชื่อแต่ในฐานะ “เพื่อนร่วมทาง” ที่ร่วมสร้างโอกาส เติมความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่อง ขณะที่โลกเกษตรกรรมกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งการแข่งขันด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างประชากร เกษตรกรสูงวัย และภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรที่ยังถูกมองว่าเป็นงานหนักและมีรายได้น้อย
โดย ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนบทบาทใหม่ในการเป็นกลไกสำคัญของการยกระดับระบบนิเวศการเกษตร (Agriculture Ecosystem) ภายใต้แนวคิด“Essence of Agriculture”หรือ“แกนกลางการเกษตร” 4 แกนสำคัญ คือ 1.การสนับสนุนเงินทุนเพื่อภาคการเกษตร(Funding) 2.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่(Technology) 3.การพัฒนาตลาดและองค์ความรู้ (Knowledge & Marketing) และ4.การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์(Value Added) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและสากล ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัล Leadership Excellence Award รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) ประเภทรางวัล Corporate Governance และ Social Empowerment และรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) ประเภทรางวัล Corporate Excellence Award ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ย้ำว่า ธ.ก.ส. มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ การช่วยเหลือ และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเติบโตของเกษตรกรไทยในระยะยาว ธ.ก.ส. พร้อม ยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกก้าวย่าง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทยต่อไป