ไม่ทิ้งการรบจับตา BHQ บุกภูมะเขือ-ท้ารัฐบาลยุบสภา-ภูมิใจไทยดีกว่าตรงไหน-ยึดสัจจะตามคุณพ่อ-แพแตกแบ่งขั้วชัดเจน

ไม่ทิ้งการรบจับตา BHQ บุกภูมะเขือ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีข่าวว่ามีการนำหน่วยกองบัญชาการองครักษ์(BHQ) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เข้าพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ เป็นการสื่อนัยยะว่าจะยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนหรือไม่ คงเป็นเพราะเขาเชื่อมั่นในกำลังส่วนนี้ หน่วยนี้คงฝึกมาพอสมควร อยู่ในการควบคุมของผู้นำกัมพูชาโดยตรง เราติดตามความเคลื่อนไหวของเขา เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราเช่นกัน ทางการทหารก็มีสิทธิ์คิดว่าจะยึดพื้นที่คืน แต่เราไม่ประมาท ภูมะเขืออยู่ในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย ส่วนเรื่องการวางทุ่นระเบิดเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นการกระทำของกัมพูชา ยืนยัน ไม่ทิ้งการรบ พยายามทำหน้าที่ให้ครอบคลุมในหลายมิติ
ท้ารัฐบาลยุบสภา
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค ประชาชน เผยถึงการประชุม สส. หารือทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ดีลกับพรรคภูมิใจไทย แลกกับการเคลียร์คดี 44 สส. ให้พรรคเพื่อไทยชี้แจงเองใครคืออัศวินม้าขาว ถามเจตนา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ยุบสภาตอนนี้หรือรอหมดอำนาจแล้วค่อยยุบ ถ้ามองตรงกับสังคม มองตรงกับเรา การเลือกตั้งใหม่คือทางออกก็ดำเนินการได้เลย
ภูมิใจไทยดีกว่าตรงไหน
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันมีอำนาจยุบสภา สวนกลับ นายพริษฐ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ไม่เข้าใจประชาธิปไตย ให้ไปตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้เลย ไม่ต้องอุบอิบ ถามกลับ พรรคภูมิใจไทยดีกว่าเพื่อไทยตรงไหน ถึงจะไปตัดสินใจยกมือโหวตให้
ยึดสัจจะตามคุณพ่อ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) หนุนรัฐบาลยุบสภาคืนอำนาจประชาชน ผ่าทางตันทางการเมือง ยึดสัจจะตามที่ คุณพ่อ คือนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ได้ทำมาเป็นหลักเอาไว้ก่อน
แพแตกแบ่งขั้วชัดเจน
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีรัฐมนตรีลาประชุม 6 คน ได้แก่ 1.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ 2.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์ 3.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ 4.นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 5.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สาธารณสุข และ6.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ ซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่ลาอยู่พรรคกล้าธรรม(กธ.) และพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ในส่วนของกลุ่ม 18 ที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนว่าสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรี