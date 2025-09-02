เพื่อไทย-ภูมิใจไทย ไม่ไว้ใจทั้งคู่-"ชัยเกษม"พร้อมนั่งนายก-เตือนน้ำท่วมพังงา-35 ปี สืบ นาคะเสถียร

เพื่อไทย-ภูมิใจไทย ไม่ไว้ใจทั้งคู่
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน เผยถึงการประชุม สส.นัดพิเศษ เพื่อหาข้อสรุปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีความเห็นหลากหลายมาก ทั้งเห็นด้วยและหนักใจ ไม่ไว้ใจทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย เราป้องกันแดงน้ำเงินกลับไปรวมกัน ทำประเทศเสียหาย ไม่ทราบพรรคภูมิใจไทย นัดทำ Agreement ย้ำ ไม่มีรัฐบาลไหนตั้งขึ้นได้จากเงื่อนไขของพรรคประชาชน มี สส. 280 เสียง ไม่ว่าใครก็ตามอ้างเกินกึ่งหนึ่ง ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์จากพรรคประชาชน แน่นอน
"ชัยเกษม"พร้อมนั่งนายก
นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เผย พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนการยอมรับเงื่อนไขจากพรรคประชาชนนั้น เป็นไปตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์และถือว่าให้เป็นไปตามมติของแกนนำพรรค
สภาพร้อมโหวตเลือกนายก
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นไปได้เลือกช่วงวันที่ 4-5 ก.ย. นี้ สั่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องจากพรรคการเมือง หากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี มากกว่า 2 คน ต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยกาบัตรลงคะแนน
เตือนน้ำท่วมพังงา
นายไพรัช เพชรญวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หลังมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะใน 3 อำเภอ ได้แก่ ตะกั่วป่า กะปง และคุระบุรี ซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและมีน้ำตก ลำคลองจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตร สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และถนนเข้าหมู่บ้าน ขณะที่ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นและมีสีขุ่นเหลือง
35 ปี สืบ นาคะเสถียร
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานรำลึก 35 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและอุดมการณ์อันแน่วแน่ของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงอยู่เป็นมรดกล้ำค่าของชาติ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเสือโคร่งด้วย