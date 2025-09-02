บิ๊กเต่า สอบเข้มเส้นทางเงิน ทิดสมปอง โดนหางเลขด้วย เหตุฟอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ

"บิ๊กเต่า" สอบเข้มเส้นทางเงินวัดพระบาทน้ำพุ ลามถึง "ทิดสมปอง" พบโฉนดร้อยล้านโยงคนดัง “ว.” อดีต ผอ.พศ. และตลกชื่อดัง ตำรวจจ่อเรียกสอบเพิ่ม หวั่นเข้าข่ายฟอกเงิน
ความคืบหน้าในคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ที่สะเทือนวงการศาสนาและแวดวงสังคมในวงกว้าง ล่าสุด พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ออกมาเปิดเผยว่า การสืบสวนสอบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในหลายด้าน โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับอดีตพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี” ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของวัด พร้อมกับขยายผลไปยังบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ ที่อาจมีเอี่ยวในเครือข่ายผลประโยชน์ดังกล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดแค่ผู้ต้องหาหลัก เนื่องจากพบว่ามีบุคคลที่อาจเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติมอีกหลายราย โดยขณะนี้พนักงานสอบสวนจากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) กำลังทยอยเรียกพยานมาให้ปากคำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและยืนยันข้อเท็จจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หนึ่งในประเด็นสำคัญคือ การตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของวัด โดยเฉพาะกรณีโฉนดที่ดินมูลค่ารวมกว่า 140 ล้านบาท ที่มีบุคคลใกล้ชิด อักษรย่อ “ว.” เป็นผู้ถือครอง ตำรวจพบข้อมูลเบื้องต้นว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่ยังมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และตลกชื่อดังร่วมถือครองโฉนดแทนอดีตพระอลงกตด้วย
ทั้งสองคนมีพฤติกรรมส่อแววเข้าข่ายแสวงหาผลประโยชน์จากทั้งเงินวัดและกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล โดยอดีตพระอลงกตอ้างว่าตนถูกโกงเงินจากหลายกรณี ทั้งคอนเสิร์ต ที่ดิน และการถือทรัพย์แทน แต่กลับไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงคำพูดเท่านั้น จึงยังไม่สามารถนำมาใช้ในทางคดีได้
ส่วนการสอบปากนายสมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ที่เข้าให้ปากคำเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา รอง ผบช.ก.กล่าวว่า โดยส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยโดยตรง แต่ได้รับรายงานว่านายสมปอง อ้างว่าไปยืมเงินจากอดีตพระอลงกต ช่วงที่เป็นพระ แต่ก็ต้องดูว่าเงินที่ยืมมา มีเจตนายืมจริงหรือไม่ หรือเป็นการช่วยงานอดีตพระอลงกต เพื่อขอเงินไปใช้ อย่างไรก็ตาม หากเงินดังกล่าวเป็นเงินวัด และนายสมปอง ก็เคยเป็นพระ ย่อมรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรยุ่งกับเงินวัด ซึ่งตำรวจคงต้องมองถึงเจตนา ที่มาของเงินที่ยืมไป พยานหลักฐานต่างๆ ซึ่งจะต้องดูในรายละเอียดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงิน 13 ล้านบาท ที่นำมาให้ยืม กระบวนการคืนเป็นเงินสด และคืนผ่านบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจเข้าข่ายการฟอกเงินด้วย พร้อมยืนยันนายสมปอง ยังอยู่ในข่ายที่จะถูกพิจารณาดำเนินคดี
สำหรับกลุ่มดารา นักร้อง อินฟลูเอนเซอร์ ที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของ อดีตพระอลงกต นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ในเบื้องต้นวงพิงค์แพนเตอร์ ได้ประสานติดต่อว่าจะเข้าให้ข้อมูลกับตนแล้ว เพราะถือว่าเป็นวงดนตรีใหญ่ที่มีชื่อเสียง ค่าจ้างขึ้นแสดงครั้งละ 4-5 แสนบาท ส่วนบุคคลอื่นๆ ก็มีประสานงานมาบ้าง เป็นนักธุรกิจขายของมีค่า แต่อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ถูกกระแสโซเชียลโจมตี ซึ่งตนได้แนะนำว่าให้เข้ามาพบตำรวจ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ