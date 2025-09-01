ประชาชนเลือกนายก ตามโจทย์ของประเทศ-ดักคอเพื่อไทยยุบสภา-ยุบสภาคือทางออก-กัมพูชาลอบวางระเบิดในไทย-สืบสานวัวสายพันธุ์ไทย

ประชาชนเลือกนายก ตามโจทย์ของประเทศ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เผยถึงการประชุมกรรมการบริหารและ สส.พรรคประชาชน เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในที่ประชุมมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งการโหวตให้แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย รวมถึงไม่โหวตให้พรรคใด แต่องคาพยพพรรคประชาชน เลือกนายกรัฐมนตรีภายใต้โจทย์ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ติดต่อมา แต่เห็นในสื่อว่ายังไม่มีการทาบทามจากพรรค เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล เชื่อว่าสมาชิกพรรคจะใช้ประกอบการตัดสินใจว่าแคนดิเดตพรรคใดให้ความเชื่อมั่นมากกว่า ยืนยัน ไม่มีธงในใจ
ดักคอเพื่อไทยยุบสภา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เผยถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ย้ำยินดีทำตามเงื่อนไขพรรคประชาชน ยังไม่คุย พรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนา ฝากถึงพรรคเพื่อไทยที่บอก หากพรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทย จะประกาศยุบสภา ชาติกำลังมีศัตรูมารุกราน คนในบ้านต้องรักกันให้มากๆ ต้องทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ยุบสภาคือทางออก
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มองการยุบสภาคือทางออก หากพรรคประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทย เพื่อไม่ให้บ้านเมืองถึงทางตัน
กัมพูชาลอบวางระเบิดในไทย
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผย ทหารกัมพูชาลอบวางกับระเบิดแสวงเครื่องในเขตไทยใกล้เนิน 350 ปราสาทตาควาย เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง สร้างความตึงเครียดแนวชายแดน โดยยุทธวิธีของทหารกัมพูชาจะดักซุ่มและตรวจการณ์ฝ่ายไทย
สืบสานวัวสายพันธุ์ไทย
นายเชิงชาย พลับพิบูลย์ ผู้จัดงานประกวดวัวสวยงามประเภทต่างๆ รวม 12 รุ่น เผย วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ที่มีเพียง 5 จังหวัด ที่ยังมีประเพณีนี้อยู่ ต้องการให้ผู้เลี้ยงวัวเกิดความรัก ดูแลวัวให้มีสุขภาพดี แลกเปลี่ยนความรู้การเลี้ยงวัวระหว่างกัน หวังหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันสนับสนุนให้คนไทยสืบสานวัวสายพันธุ์ไทยต่อไป โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความครึกครื้น