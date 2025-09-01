"กัลฟ์" มอบ 5.3 ล้าน ช่วย 6 ทหารชายแดนบาดเจ็บรบเขมร จากกองทุน 100 ล้าน

กัลฟ์ มอบ 5.3 ล้าน ช่วย 6 ทหารชายแดนบาดเจ็บจากเหตุปะทะเขมร แสดงความเสียสละผ่านกองทุน 100 ล้าน เยียวยาทหารผู้กล้า พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจที่ รพ.พระมงกุฎฯ
ในภารกิจการรักษาความมั่นคง ทหารคือกลุ่มคนแถวหน้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับบาดเจ็บ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลบุคคลเหล่านี้ และได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่าน “กองทุน 100 ล้านบาท” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ GULF ได้มอบเงินช่วยเหลือรวม 5.3 ล้านบาท ให้กับทหาร 6 นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF เป็นตัวแทนมอบความช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนทหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม. ได้แก่ จ.ส.อ. ธานี พาหา บาดเจ็บ ข้อเท้าซ้ายขาด จากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนเพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญ ส.อ. ธีรพล เพียขันที บาดเจ็บ ขาขาด จากการเหยียบทุ่นระเบิด ส.อ. สุทธิชัย เรื่อเรือง หนึ่งในทีมโดรนสำรวจ ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราสาทตาควาย ส.อ. ธนศักดิ์ มาลา ได้รับบาดเจ็บที่หลอดลม พลทหาร รัชชานนท์ ไกยะฝ่าย ถูกสะเก็ดระเบิดจากการปะทะที่ภูมะเขือ และพลทหาร วีรทัศน์ สุขประเสริฐ บาดเจ็บจากแรงระเบิด นิ้วมือขวาขาด
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การมาพบกับทหารทุกท่านในวันนี้ ทำให้ผมและทีมงานได้สัมผัสกับความกล้าหาญและความเสียสละอย่างแท้จริง เงินที่เรามอบให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงความขอบคุณ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการที่เราได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและรับฟังเรื่องราวของพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพราะเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้เงินช่วยเหลือคือการได้เห็นความตั้งใจจริงจากพวกเราทุกคนครับ”
ส.อ. สุทธิชัย เรื่อเรือง กล่าวว่า “ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับ และขอบคุณบริษัทกัลฟ์ที่เข้ามาช่วยเหลือ รวมไปถึงขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาลที่เก่งมากทุกท่าน ตอนนี้รักษาตาจนมองเห็นได้ดีขึ้นมาก ร่างกายโดยรวมกำลังฟื้นตัวดีขึ้นครับ”
นอกจากภารกิจมอบเงินช่วยเหลือแล้ว GULF ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม ทั้งการมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ และการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พักพิง รวมถึงการผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น