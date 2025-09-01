เพื่อไทยกล่อมประชาชน ยอมทุกเงื่อนไข-ประชาธิปัตย์รอฝุ่นจาง-ต้องเร่งแก้ปัญหาชายแดน-อยู่กัมพูชาแร้นแค้น-เตือนพายุหนองฟ้า

เพื่อไทยกล่อมประชาชน ยอมทุกเงื่อนไข
นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย เผยถึงการหารือกับพรรคประชาชนในการขอเสียงสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ราบรื่น พรรคเพื่อไทยยอมทุกเงื่อนไข หลังส่งข้อเสนอเพิ่มให้ไป แต่หากไม่รับก็ยึดตามเดิม โดยหลายเรื่องที่เราเสนอไม่เข้าไปยุ่งในกระบวนการยุติธรรม คดีต่างๆ ทุกคดี พร้อมยุบสภาภายในไม่เกิน 4 เดือน หากต่ำกว่า 4 เดือนที่เขาเสนอ เร็วกว่านั้นเราก็ทำได้ ขอให้รอทางพรรคประชาชน
ประชาธิปัตย์รอฝุ่นจาง
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินเกมหารือตั้งรัฐบาล ยังไม่ชัดไปต่อหรือพอแค่นี้กับพรรคเพื่อไทย ขอรอฝุ่นจาง ใครมาอ้างชื่อพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นของเถื่อนทั้งหมด วันนี้ยังไม่ตัดสินใจ
ต้องเร่งแก้ปัญหาชายแดน
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แนะเลือก นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เร่งแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารไทยยังถูกกับระเบิดขาขาด ยังมีการตรึงกำลังตามแนวชายแดนที่รอวันปะทุ ที่สำคัญการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ต้องมีเอกภาพทุกมิติ ถ้าแก้ปัญหาความมั่นคงไม่ได้ ปัญหาอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ก็แก้ยาก
อยู่กัมพูชาแร้นแค้น
ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา พบโดรนบริเวณพื้นที่ช่องบก และ ควบคุมตัวชาวกัมพูชา 38 คน ขณะลักลอบเข้าเมืองในไร่อ้อยที่บ้านโนนขี้เหล็ก ต.ผ่านศึก โดยลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อหางานทำในไทย เนื่องจากฝั่งกัมพูชา ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
เตือนพายุหนองฟ้า
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุ หนองฟ้า ส่งผลให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอประชาชน ระวังอันตรายบริเวณที่ลาดเชิงเขา เดินเรือด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก