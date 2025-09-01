เปิดลับ ดีลหลังบ้าน หญิงอ้อคุยแม่ธนาธร เพื่อไทยชิงนายกฯคนที่ 32

เปิดดีลลับ! หญิงอ้อคุยแม่ธนาธรหวังดันเพื่อไทยชิงนายกฯ ประชาชนถกเดือดชี้ชะตาอนุทินหรือชัยเกษม ใครนั่งนายกฯคนที่ 32 ภูมิใจไทยมาแรงแซงเพื่อไทย! อนุทินเปิดสวยสัญญายุบสภา-แก้รธน. เพื่อไทยตามหลังสองก้าวส่งภูมิธรรมดีล แต่ไร้เงาชัยเกษม อนาคตนายกฯแขวนอยู่บนมติพรรคประชาชน!
วันนี้ จันทร์ที่ 1 กันยายน พลพรรคของพรรคประชาชน จะปิดห้องคุยกัน เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคประชาชน ร่วมกันอภิปรายแสดงความเห็น มีมติพรรคออกมาว่า จุดยืนของพรรคประชาชน ต่อการโหวตนายกฯคนใหม่ จะเอาอย่างไร?
พรรคประชาชน กลายเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแปรชี้ชะตาประเทศไทย ซึ่งจะชี้ว่า นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย จะชื่อชัยเกษม นิติศิริ จากเพื่อไทยหรือจะเป็นอนุทิน ชาญวีรกูล จากเพื่อไทย
หรือจะไม่ใช่ทั้งสองชื่อ แต่เป็น “ตาอยู่”ชื่ออื่น มาเบียดเอาช่วงโค้งสุดท้าย อย่างที่บางฝ่ายคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ด้วยที่พรรคประชาชน ที่มีส.ส.มากสุดในสภาฯ คือ 143เสียง ต้องถกกันให้ตกผลึกและหาจุดร่วมที่ตรงกันของส.ส.ในพรรค ก็เพราะช่วง3-4 วันที่ผ่านมา ที่ทำการพรรคประชาชน หัวกระไดไม่แห้ง กลายเป็นพรรคเนื้อหอม แกนนำพรรคประชาชน ต้องเปิดพรรคต้อนรับ ขบวนแห่ขันหมากการเมืองขอเสียงส.ส.พรรคประชาชน เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี ของสองขั้วชิงเก้าอี้นายกฯ-ชิงตั้งรัฐบาล คืออนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ไปพรรคประชาชนตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม หลังแพทองธาร ชินวัตร หลุดจากนายกฯ เพื่อไปโชว์ตัว แสดงวิสัยทัศน์การตั้งรัฐบาล และไปพูดให้แกนนำพรรคประชาชน ได้ยินเต็มสองรูหูว่า ขั้วภูมิใจไทย พร้อมทำตาม ข้อเสนอของพรรคประชาชนทั้งหมด คือยุบสภาฯ ภายในสิ้นปีนี้ และสนับสนุนการทำประชามติเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จากนั้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา แกนนำฝั่งรัฐบาลเพื่อไทย นำโดย ภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯและแกนนำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล ก็ยกขันหมากไปสู่ขอเสียง ส.ส.พรรคประชาชนเช่นกัน
แต่ก็ไปทีหลังอนุทินสองวัน แถม ไม่พาตัว แคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทย ชัยเกษม นิติศิริ มาให้คนของพรรคประชาชนได้เห็นหน้าเห็นตา ได้ยินเสียง ได้สนทนาและขอคำมั่นสัญญาว่าหากได้เป็นนายกฯ จะยุบสภาปลายปีนี้และสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เรียกได้ว่า เพื่อไทย ตามหลัง ภูมิใจไทย สองก้าวในการยกขันหมากสู่ขอ เสียงส.ส.พรรคประชาชน คือ มาช้ากว่าสองวัน และชัยเกษม ไม่มาด้วยตัวเอง
เทียบฟอร์มในการพยายามขอเสียงจากพรรคประชาชน ของสองขั้วดังกล่าว ต้องยอมรับว่า อนุทิน ภูมิใจไทย “เปิดสวย”กว่า เพื่อไทย แสดงให้เห็นถึงอนุทินมีการวางแผนมาดีพยายามแสดงออกให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับพรรคประชาชน
ขณะที่ฝ่ายเพื่อไทยส่งภูมิธรรม และพรรคร่วมรัฐบาล ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ติดลูกประมาท คิดว่า อนุทิน เป็นพวกตะเกียงไม่มีน้ำมัน ไม่มีทางตั้งรัฐบาลแข่งได้ ไม่ฉุกคิดมาก่อนว่า รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และพรรคกล้าธรรม 25 เสียง -กลุ่มเสี่ยเฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ 16 เสียงจากรวมไทยสร้างชาติ -กลุ่มงูเห่า เพื่อไทยราวๆ 10 เสียง จะกล้าแยกตัวออกจากรัฐบาล กล้าหักกับทักษิณ ไปจับมือกับภูมิใจไทย และคงคิดว่า ฝั่งอนุทิน คงไม่ไปรับเงื่อนไขยุบสภาฯ สิ้นปี เป็นรัฐบาล4 เดือน
พอปรากฏว่า ขั้วอนุทิน ไม่ขัดข้อง พร้อมยุบสภาฯ ก็ทำเอา ภูมิธรรม-ทักษิณ ชินวัตร -เพื่อไทยตาเหลือก มารู้ตัวอีกที ว่าเสียงฝั่งตัวเองหายไปร่วมๆ 50 เสียงอย่างต่ำ ตอนแถลงข่าวจับมือตั้งรัฐบาลที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวถนนหลานหลวง
อีกทั้งก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีแพทองธาร ก็ไม่ให้ความสำคัญกับพรรคประชาชนไว้ก่อนด้วยการไปดีลไว้ล่วงหน้าว่าอย่าไปจับมือกับภูมิใจไทย หากต้องโหวตนายกฯใหม่ แล้วพรรคเพื่อไทยเสียงไม่พอตั้งรัฐบาล ก็พร้อมทำตามข้อเสนอของพรรคประชาชน เพราะมัวแต่เชื่อข่าวปั่นว่า แพทองธารรอด เลยไม่มีแผนสำรองไว้
รวมถึงคงคิดว่าหากมีอะไรขึ้นมาจริง ๆ ก็ให้”ดีลหลังบ้าน”โดนเพื่อไทย ให้ทักษิณ ชินวัตร -คุณหญิง พจมาน ชินวัตร-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไปดีลกับ สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มไทยซัมมิท สะใภ้ใหญ่ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มไทยซัมมิทฯ พี่สะใภ้ ของสุริยะ ที่ก็รู้จักกับหญิงอ้อ พจมาน ก็คงคุยกันได้ เพื่อให้กดดันไปยัง ธนาธร ลูกชายอีกที อีกทั้ง ทักษิณ ก็รับอาสา ไปนัดเจอกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจด้วยตัวเอง
แต่ปรากฏว่า สัญญาณบวกส่งกลับมาไม่แรงเท่าไร แถม ธนาธร ยังออกมาแฉ คนได้ยินกันทั้งประเทศว่า ทักษิณขอนัดเจอและโทรมาหา เพื่อขอให้ ธนาธร สื่อไปยังพรรคประชาชน สนับสนุนชัยเกษม เป็นนายกฯ
ทำเอา ทักษิณ เสียทรงพอสมควร ที่โดนธนาธร ที่อาวุโสน้อยกว่า เอาที่คุยกันแบบส่วนตัว มาบอกในที่แจ้ง
แต่ก็ไม่แน่ โอกาสที่ พรรคประชาชน เลือกที่จะอยู่กับฝั่ง ทักษิณ เพื่อไทย ก็มีเช่นกัน ประตูนี้ยังไม่ถูกปิดตาย เพราะเพื่อไทย มีออฟชั่นที่ดีกว่าฝั่งภูมิใจไทย
แดงกับส้ม ที่มีเคมีการเมืองบางอย่างตรงกันก่อนหน้านี้เช่นการแก้ไขรธน.เพื่อให้มีการยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ ก็มีโอกาสจับมือผสมพันธุ์ตอนโหวตนายกฯ แบบเฉพาะกิจ จากนั้น พรรคประชาชน ก็แยกตัวไปเป็นฝ่ายค้าน เพื่อเตรียมเลือกตั้งปีหน้าต่อไป
ผลจะออกมาแบบไหน อยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคประชาชนกันแล้วว่า จะมีท่าทีอย่างไร ซึ่งประเมินแล้ว ก็น่าจะมีด้วยกันห้าแนวทาง คือ
1.เลือกอยู่กับฝั่งเพื่อไทย หนุนชัยเกษม นิติศิริ เป็นนายกฯ
2.เอาด้วยกับขั้วภูมิใจไทย ดันอนุทิน ขึ้นเป็นนายกฯ คนใหม่
3.งดออกเสียง ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่จะยกมากล่าวอ้างต่อสังคม ยกเหตุผลหล่อๆ มากลบการตัดสินใจของตัวเอง เช่น อ้างว่า ประเมินแล้วไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหน ก็เป็นรัฐบาลที่ดีไม่ได้ การเมืองติดหล่ม ก็ของดออกเสียง แต่หากออกมาแบบนี้ ก็จะทำให้การโหวตนายกฯ ก็จะสะดุด เพราะทั้งฝั่งเพื่อไทยและภูมิใจไทย รวมเสียงกันแล้วไม่ถึง 247 เสียง
ประเทศก็อยู่ในสภาพสุญญากาศ เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไป จนกว่าจะหาทางออกได้ จนอาจเกิดสูตรตั้งรัฐบาล เลือกนายกฯที่หลายคนเคยประเมินไว้แต่ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็อาจเกิดขึ้น ที่อาจทำให้ พรรคส้ม กลายเป็นจำเลยทางการเมืองว่า เป็นพรรคที่ไม่กล้าตัดสินใจทางการเมือง เอาแต่ลอยตัว ก็เสี่ยงจะเสียคะแนนนิยมได้
4.ให้ฟรีโหวต ไม่มีมติพรรคออกมาอย่างเป็นทางการ ปล่อยให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนเองว่า จะโหวตให้ใคร จะโหวตแบบไหน แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียเยอะ ที่เห็นชัดๆ คือ เสี่ยงจะทำให้เกิดการซื้อตัวส.ส. แจกกล้วยกันเป็นหวีๆ มีการยื่นเงื่อนไขการโหวตให้กับส.ส.พรรคส้ม จากบางกลุ่มด้วยข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ที่จะไม่เป็นผลดีกับพรรคประชาชนเองที่จะถูกมองว่าถูกซื้อตัว
5.ไม่มีการออกมติใดๆ ออกมา หลังประชุม
โดยบอกว่าที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีทั้งให้อยู่ฝั่งเพื่อไทยและฝั่งภูมิใจไทย แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ต้องไปคุยกันอีกครั้งตอนที่มีการประกาศชัดเจนแล้วว่าจะนัดประชุมสภาฯ โหวตเลือกนายกฯวันใด ถึงตอนนั้น ค่อยมาประชุมและลงมติอย่างเป็นทางการอีกที วิธีนี้ก็คล้ายๆ กับดึงเชง ซื้อเวลาออกไปก่อน เพื่อรอดูว่าฝั่งเพื่อไทยกับฝั่งภูมิใจไทย จะมีท่าทีอย่างไรต่อไป ฝั่งไหนจะมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก ที่ตรงกับที่พรรคประชาชนต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรธน.
ส่วนจะออกมาสูตรไหน หรือจะมีสูตรใหม่นอกเหนือจากห้าสูตรดังกล่าว รอติดตามด้วนใจระทึก