นายหน้าค้าบุญ คนบาป ยืมเงินวัดปากคาบคัมภีร์ เลวทรามไม่แพ้สมีจอร์จ นักร้อง-นักธุรกิจแสบร่วมวงโกงเงินวัดพระพุทธบาทน้ำพุ!
เมื่อกองปราบปราม สืบสวนเจาะลึก ไปถึงเบื้องหลัง การทำมาหากินในผ้าเหลือง ของอดีตพระอลงกต ก็พบว่า สมีจอร์จ มีโมเดลธุรกิจ เพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเอง อย่างไม่น่าเชื่อ
นั่นคือการส่งนายหน้า ออกไป หาเงินบริจาคเข้าวัดพระพุทธบาทน้ำพุ กระจายกันออกไปหลายสาย โดยหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาด้วยกันไปแล้ว ก็ถือเป็นคนบาป ที่ออกไปขายบุญ ให้สมีจอร์จ เพื่อรับส่วนแบ่ง
กองปราบฯ ยังได้ชื่อนักร้องชาย สองคน อักษรย่อ บ.ใบไม้ทั้งคู่ คนหนึ่งแนวลูกทุ่ง คนหนึ่งแนวสตริง จะเดินสายไปจัดแสดงดนตรี พร้อมกับเรี่ยไรเงิน ให้วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ทำกันเป็นอาชีพเลย
ส่วนแบ่งรายได้คือ 70/30 ซึ่งไม่ใช่ วัดได้ 70 แต่เป็นนักร้องได้ 70 ทางวัดขอแค่ 30 พอ เพราะสมีจอร์จ ถือว่าตัวเองไม่ได้ ออกไปเสียเวลาทำอะไรเอง แค่รอรับส่วนแบ่ง จากเวทีการแสดงสบายๆดีกว่าอยู่ป่าวๆ
เหล่านายหน้าค้าบุญ คนบาป ปากคาบคัมภีร์พวกนี้ ถือว่าเลวทราม ไม่แพ้กับสมีจอร์จ
อีกพวกหนึ่ง ซึ่งถือว่าชั่วเช่นกัน ก็คือพวกที่รู้ว่าสมีจอร์จ ร่ำรวยระดับเจ้าสัว จากเงินบริจาค แล้วก็มาฉกเงินบริจาค จากสมีจอร์จอีกที
อย่างเช่น นักธุรกิจคนหนึ่ง ซึ่งเอา ฮ. มาล่อหลอกบริการสมีจอร์จ ก่อนขอยืมเงิน 100 ล้านบาท หอบหนีหายเข้ากลีบเมฆไปเลย
ถือเป็น 18 มงกุฎ เหนือ 18 มงกุฎ สมีจอร์จขโมยเงินวัดมา นักธุรกิจแสบรายนี้ก็ขมายเงินวัด ต่อไปอีกชั้น
ซึ่งกองปราบปราม ได้บูรณาการทำคดีนี้ร่วมกับ ปปง. ปปท. สตง. กำลังติดตามเส้นเงิน เพื่อขยายวงจับคนทุกรายที่ เข้ามาเอี่ยว กับเงินวัดพระพุทธบาทน้ำพุ ซึ่งจะส่งผลให้คดีนี้ เป็นคดีประวัติศาสตร์ของมหากาพย์การโกงเงินวัด
ชนิดที่ คดีวัดไร่ขิง กลายเป็นคดีเด็กๆไปเลย
อีกรายที่กำลังเป็นประเด็นร้อนก็คือ ทิดสมปอง นครไธสง ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกปูด ว่าเป็นอินฟลู ที่เข้ามาตอดเงินสมีจอร์จ
ทิดสมปองรีบเปิดหน้า รับสมอ้าง อย่างรวดเร็วว่า ไม่ต้องใช้ชื่อย่อบอกใบ้กันหรอก เป็นเขานี่แหละ เอาเงินจากสมีจอร์จมาจริงๆ แต่เป็นการหยิบยืมมา แล้วก็ทยอยใช้หนี้มาตลอด
แต่ที่ทำเอาสังคมตะลึงพรึงเพริดก็คือ ยอดยืมของ ทิดสมปอง เป็นเงินก้อนโตถึง 13 ล้านบาท ซึ่งมันดูเกินตัว เกินฐานะของคนที่ บวชพระมาทั้งชีวิต
ถึงวันนี้เจ้าตัวรับว่าเพิ่งผ่อนจ่าย คืนสมีจอร์จไปแค่ 5 ล้านกว่าเท่านั้น ยังเหลือภาระหนี้อีก 8 ล้านกว่า ก็พอดีสมีจอร์จมาถูกสอยซะก่อน
จากการเปิดเผยของอดีตคู่ซี้อย่าง แพรรี่ ไพรวัลย์ บอกว่า เคยให้เงิน ทิดสมปองไป 1 แสนบาทฟรีๆ จึงดูเหมือนว่าทิดสมปอง มีปัญหาเงินชอร์ตตลอด
แม้เจ้าตัว จะโพสต์แนวตลกรับประทาน ให้ FC เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่จริงๆ แล้วกรณีของทิดสมปอง เป็นเรื่องใหญ่ของแท้ และเขาจะต้องเหนื่อยกับคดีนี้ อย่างแน่นอน
ทางรอดของทิดสปอง กรณียืมเงิน 13 ล้าน มีทางเดียวคือ เงินนั้น ต้องเป็นเงินส่วนตัวของสมีจอร์จเท่านั้น
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า เป็นเงินวัด ซึ่งสมีจอร์จ ฉกให้ใครหยิบยืมตามอำเภอใจโดยไม่ต้องมีสัญญาเงินกู้ละก็ ทิดสมปอง จะโดนคดีทันที ข้อหาร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินวัด
ต่อให้ทิดสมปองอ้างว่า ไม่รู้เลยจริงจริ๊งว่า ตัวเองยืมเอาเงินวัดมาใช้ ก็ตาม
ซึ่งสาธุชน หลับตาประเมินสถานการณ์ ก็คงจะรู้ดีว่า ยากที่เงินให้ยืมนั่น จะเป็นเงินส่วนตัวของสมีจอร์จ เพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา สมีจอร์จ บริหารเงินวัดแบบมั่วซั่วรั่วไหล เงินวัดก็คือเงินเขา ไม่มีอะไรจะเละเทะเท่านี้อีกแล้ว