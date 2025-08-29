ชี้ชะตา 'แพทองธาร' วันนี้ เข้าทำเนียบฟังศาล พรรคร่วมฯ เคาะชื่อ 'ชัยเกษม'

ชี้ชะตา "แพทองธาร" บ่ายสามนี้! ฟังคำวินิจฉัยศาล รธน. พร้อมแถลงข่าว พรรคร่วมฯ เตรียมเคาะ "ชัยเกษม" หากแพทองธารหลุดเก้าอี้นายกฯ
ในที่สุดวันที่ 29 สิงหาคมก็มาถึง เพราะคนไทยเกือบทั้งประเทศต่างทราบดีว่าเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร จากกรณีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น. หลังจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (เลขาธิการ สมช.) เสร็จสิ้น และให้ผู้ร้อง-ผู้ถูกร้องส่งคำแถลงปิดคดีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมสถานที่ มีการนำรั้วเหล็กมากั้นเป็นแนวระหว่างพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน ทางเข้า-ออกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และพื้นที่ผู้เกี่ยวข้อง คู่กรณีที่จะมาเข้ารับฟังคำวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งจอโทรทัศน์เพื่อรับภาพและเสียงจากห้องพิจารณาคดีมายังพื้นที่ทำงานของสื่อมวลชน
ขณะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะมีการนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ด้านหน้า และเปิดให้มีการเดินรถได้ทางเดียว รวมมีการถ่ายทอดคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ด้านความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนั้น มีรายงานว่าเวลา 14.00 น. นางสาวแพทองธาร จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามรับฟังคำวินิจฉัยศาล เมื่อศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว น.ส.แพทองธาร จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จากนั้น น.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อพบปะกับ สส.ของพรรค ที่มารอให้กำลังใจ และบรรดาแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจด้วย
ทั้งนี้ หากผลคำวินิจฉัยออกมาทำให้นางสาวแพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง แกนนำพรรคเพื่อไทยเตรียมหารือกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคนสุดท้ายขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประสานงานให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดวันประชุมสภาฯเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป