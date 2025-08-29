ประชุม ก.ตร.ล่ม 'ภูมิธรรม' สั่งเลื่อน 'บิ๊กเต่า' ร้อง กมธ.ตรวจสอบ

ประชุม ก.ตร.ล่ม "ภูมิธรรม" สั่งเลื่อนแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ "บิ๊กเต่า" ร้อง กมธ.ตรวจสอบปมแต่งตั้งไม่เป็นธรรม ชี้ละเลย พ.ร.บ.ตำรวจ หวั่นระบบอุปถัมภ์ครองเมือง
การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจกำลังมีปัญหาพอสมควร ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต้องเลื่อนออกไปก่อนและนัดประชุมกันใหม่ในวันที่ 31 ส.ค.2568 เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้มีรายงาน การประชุมก.ตร.เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายภูมิธรรมได้มีการประชุมลับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนวาระการประชุม เวลา 15.00 น. ล่วงเลยไปถึงเวลา 17.20 น. รวมนานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเริ่มการประชุม ก.ตร. และเดินทางกลับในเวลา 18.00 น. ใช้เวลาประชุมประมาณ 40 นาที โดยระหว่างการประชุมเมื่อเข้าวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ นาย ภูมิธรรม ได้พูดสั้นๆขึ้นว่า "เลื่อน" ก่อนที่จะลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว และเดินออกจากห้องประชุมทันที
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) ยื่นหนังสือต่อน.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอความเป็นธรรม ในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่มองว่าน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ถูกลิดรอนสิทธิ์อีกหลายคน ที่ไม่ได้มาร้องด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กลับไปทบทวน เรายอมรับว่าช่วงการปฏิวัติไม่มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจ พ.ศ. 2565 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพิจารณา การทำอะไรในขณะนั้นทำได้ด้วยดุลยพินิจและใช้ระบบอุปถัมภ์ แต่เมื่อมีพ.ร.บ.ตำรวจแล้ว ก็ต้องกลับมาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมกับคนที่ทำงานโดยตรง ซึ่งพ.ร.บ.ตำรวจมีจุดมุ่งหมายในการแบ่งส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติอาวุโส 50% อีก 50% ให้คิดอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถ เจตนารมณ์ต้องการให้คนทำงานได้รับขวัญกำลังใจ ในการที่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่การที่มีกฎเกณฑ์กติกาแล้วไม่ปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ เมื่อผลสัมฤทธิ์ออกมาบ่งบอกถึงการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
“ผมมองว่าการกระทำที่เกิดขึ้นหมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย เรารู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมาใกล้ตัวกับผู้มีอำนาจ และไม่มีผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง เรารู้ เราเห็น เพราะทำงานด้วยกันมา ใครขาว ใครเทา ใครดำ เพราะฉะนั้น สิ่งที่กมธ.ตำรวจ ทำได้คือการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยความเสมอภาค เจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องการเห็นตำรวจตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม แข่งการทำความดีให้พี่น้องประชาชน ใครที่เทาๆ ดำๆ ก็ต้องมีการพิจารณาว่าไม่ควรหรือไม่อย่างไร ขอให้ก.ตร.พิจารณาเรื่องนี้ด้วย”พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว