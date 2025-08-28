ครูผู้เสียสละ! “ครูทอน” แม้วัยใกล้ 80 ยังเดินทางไปสอนเด็กทุกวัน และไม่รับค่าตอบแทน จะสอนจนกว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิต

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อรู้จัก “ครูทอน” ที่แม้วันนี้จะเลยวัยเกษียณมาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่ครูยังคงอุทิศตนสอนเด็กทุกวัน ทั้งยังเป็นการสอนฟรี เพราะความสุขของครูคือการสอน และความภูมิใจของครูก็คือ การได้เห็นเด็กประสบความสำเร็จ
ในวัยเด็ก “ครูทอน บัวเรือง” ไม่อยากเรียนหนังสือ แต่เพราะรักแม่ จึงพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเอง“แม่ก็จะมากอดเราเสมอว่า ทำเพื่อแม่ได้ไหมลูก ทำยังไงก็ได้ที่ให้แม่มีความสุข ได้ครับ ลูกตั้งใจเรียนนะลูก การเรียนนี่แหละจะทำให้เรามีอาชีพที่ดี ผมก็เลยตั้งใจเรียนมาแต่นั้น”
ฝันเป็น “หมอ” ตามรอยพ่อ!
“พ่อเคยเป็นแพทย์ประจำตำบลมาก่อน พ่อก็บอกว่า ในบรรดาพี่น้อง ผมเรียนอ่อนกว่าเขา และพ่อบอกว่า เธอจะมีโอกาสเป็นอย่างพ่อได้ไหม ผมเลยบอก โตขึ้น ฉันจะต้องเป็นหมอให้ได้”
แม้ตั้งใจจะเรียนหมอให้ได้ แต่สุดท้าย ครูทอนก็ต้องเปลี่ยนใจ“แม่ก็บอกว่า พ่อเธอเขาจะปลดเกษียณแล้วนะ อีก 2-3 ปีนี้ พ่อจะปลดแล้ว เราจะมีเงินที่ไหนได้ เรียนแค่ครูเท่านั้นก็ได้แล้ว ผมก็สอบ และผมก็ไปเรียนที่วิทยาลัยพิบูลสงครามพิษณุโลก (ถาม-ตอนนั้นแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอยังติดค้างอยู่ในใจไหม?) ติดค้างอยู่เลย เพื่อนที่เขาสอบติด เขาบอกว่า รุ่นพี่บอกว่า ว่าไง ไอ้ครูบ้านนอก พอมาเล่าให้แม่ฟัง แม่บอกว่าไม่เป็นไรลูก เรียนครูนั่นแหละดี แม่ชอบ ครับ ผมจะทำเพื่อแม่”
แม้ความตั้งใจแรก ครูทอนจะเรียนครูตามความต้องการของแม่ แต่หลังสอบบรรจุได้ แรงสงสารที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส ก็ทำให้ครูเริ่มรักความเป็นครู“เราไปเห็นเด็กๆ พูดภาษาหล่ม เขาก็วิ่งไปตามประสาเด็ก เด็กประถม วิ่งมากอดเรา เราก็เกิดความสงสาร โอ้โห ถ้าเขาอ่านหนังสือไม่ออก เขาจะมีอาชีพหรือ เขาจะทำอะไร เกิดความประทับใจ เกิดความรัก โอ้ อาชีพครูเป็นอย่างนี้เนาะ”
“ตอนแรกครูบรรจุอยู่ที่ รร.บ้านนายม (จ.เพชรบูรณ์) อยู่ 3 ปี คุณแม่ให้ย้ายมา ก็ย้ายมาอยู่ที่ รร.บ้านดง (จ.เพชรบูรณ์) ก็อยู่ที่นั่นตลอดเกือบ 40 ปีจนปลดเกษียณ”
เมื่อถึงวัยเกษียณ ทุกคนย่อมอยากหยุดพักจากการทำงานหนักมาหลายสิบปี แต่สำหรับครูทอนไม่เคยคิดเช่นนั้น“ไม่อยากเกษียณ (ถาม-วันที่ครูต้องเกษียณ รู้สึกยังไง?) ความรู้สึก จะมีโอกาสได้สอนอีกไหมนะ ก็มีมาติดต่อให้ไปสอน มีนักเรียนเอกชนมาติดต่อ และ รร.สวนกุหลาบก็ติดต่อให้ไปสอนด้วย แต่ทีนี้เราเห็นว่า รร.เอกชนเขารวยแล้ว และ รร.สวนกุหลาบเขาก็ผู้มีจะกินเนอะ”
หลังมีหลายโรงเรียนติดต่อให้ครูทอนไปสอนหลังเกษียณ ครูตัดสินใจไม่ไป รร.ที่เด็กค่อนข้างมีฐานะ แต่เลือกไปสอนใน รร.ที่เด็กค่อนข้างด้อยโอกาส ซึ่งครูสอนมาหลายโรงเรียนแล้ว ทั้งยังเป็นการสอนฟรี ไม่รับค่าตอบแทน
“ถ้าให้เงินเดือน ครูจะไม่ไปสอน จะขอสอน ไหนๆ เราก็กินภาษีของราษฎรอยู่แล้วทุกวันนี้ เราต้องทำให้เด็กด้อยโอกาสตรงนี้ได้ฟื้นขึ้นมาช่วยพ่อแม่เขาให้ดีขึ้น มีอาชีพที่ดีขึ้น อยู่กับสังคมได้ดีขึ้น ไม่ต้องให้สังคมเดือดร้อน”
แม้วันนี้ วันที่วัยใกล้ 80 แล้ว ครูก็ยังไม่คิดหยุดพัก ยังคงเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไปสอนเด็กที่ รร.บ้านดงน้ำเดื่อ (จ.เพชรบูรณ์) ทุกวัน ไม่เว้นแม้เสาร์อาทิตย์ (เสาร์อาทิตย์สอนพิเศษสำหรับเด็กที่ต้องการสอบทหาร, ตำรวจ ฯลฯ)
ครูทอน...ผู้เป็นยิ่งกว่าครู รักและห่วงเด็กดั่งลูก!
“ศรุดา ภัสสรวรภัค” อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ เล่าว่า เป้าหมายอย่างเดียวของครูทอน คือ ทำยังไงให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีความรู้ “เด็กบางคนพ่อแม่เลิกรา อยู่กับปู่ย่า หรือบางทีเงินไม่มี ครูทอนจะให้ทุนการศึกษาเด็กเดือนละ 500 และให้ทานข้าวใน รร. ทานข้าวเช้า กลางวัน และให้ห่อกลับบ้าน ...ท่านจะส่งเสริมเด็กทุกคนอย่างนี้เลย”
“อีกเคสหนึ่ง คือ พ่อแม่ป้อนข้าวตลอด ทำให้เด็กกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง ครูทอนก็จับมือเด็กคนนั้น และป้อน ทำอย่างนี้นะลูก จนกระทั่งปัจจุบัน เด็กคนนั้นเริ่มกินข้าวเองได้ เวลาไม่เห็นครูทอน ก็จะถามครูทอนไปไหน”
ขณะที่“ณฐพรต เพ็งสาย” รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ เล่าว่า “มีวันหนึ่ง นักเรียนไปซื้อกระโปรงนักเรียนมาผิด แล้วไปเปลี่ยนก็ไม่ได้ เพราะใส่แล้ว ครูทอนควักกระเป๋าเลย ส่งตังค์ให้เลย บอกว่าเอาไปซื้อใส่นะลูก ผมนี่ น้ำตาจะไหลเลยครับ เหมือนครูพร้อมตลอดเวลา พร้อมให้ ให้ทั้งทรัพย์ส่วนตัว ให้ความรู้ ให้ความรัก”
เปิดใจลูกศิษย์ปัจจุบัน
น้องไตเติ้ล : “ครูทอนสอนวิชาคณิตฯ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และวอลเลย์บอล โตขึ้นผมอยากเป็นแพทย์ เกรดเฉลี่ยปีที่แล้วผมได้ 4.00 อยากบอกว่า ผมรักครูทอน และห่วงครู เพราะแกชอบขับรถล้ม”
น้องออโต้ : “ครูทอนให้เงินผมเดือนละ 400 เป็นค่าน้ำมันในการมา รร. โตขึ้นผมอยากเป็นนายร้อย อยากขอบคุณครูทอน แกช่วยผมเยอะเลย”
น้องใบตาล : “พ่อผมพิการ แม่รับจ้างทั่วไป ครูทอนช่วยเรื่องรถรับส่งมา รร.เดือนละ 500 เมื่อก่อนผมเรียนไม่เก่ง พอได้มาเจอครูทอน ก็เรียนโอเคเลย อยากบอกครูว่า ถ้าครูไม่ไหว ก็พักนะครับ อยากให้ครูได้พักบ้าง”
แม้อุบัติเหตุจากการขับมอเตอร์ไซค์ล้ม จะผ่านมา 2-3 เดือนแล้ว แต่ครูทอนยอมรับว่า ยังมีอาการตึงๆ ขาอยู่ แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดการเดินทางมาสอนของครูได้
หลายสิบปีที่ครูทอนได้ทุ่มเทเพื่อลูกศิษย์ วันนี้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้เจริญเติบโต มีงานที่มั่นคง มีเกียรติ และหลายคนเลือกที่จะเจริญรอยตามความเป็นครู
สุทิภา ลาดเลา ผอ.โรงเรียนบ้านดง :“เคยเรียนกับครูทอนตั้งแต่อายุ 12 ถ้าแม่ไม่เชื่อครู ไม่ศรัทธาในตัวครู และถ้าครูไม่ไปคุยกับแม่ พี่ก็คงไม่ได้เรียนต่อ ม.1 ถ้าไม่มีครูทอน ก็ไม่มี ผอ.สุทิภา คุณครูเป็นผู้ให้ชีวิต เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต...”
นิรุทธิ์ มีไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนตะแบก :“ครูทอนสอนผมตั้งแต่ประถม จนมาวันนี้ผมก็เป็นครู แล้วผมก็พัฒนาตนเองเป็น ผอ. ความรู้ทุกวันนี้ที่ผมมี ผมคิดว่า 100 ละ 100 ของครูทอน มันมาอยู่ในตัวเราแล้ว แล้วเราก็นำมาพัฒนาตัวเองจนทุกวันนี้...”
พันจ่าตรีวิชชา รามศิริ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข้าม :“เดิมทีผมเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่ง ที่ผมได้มาทุกวันนี้ เพราะครูทอนเป็นคนชี้แนะ ขอกราบขอบพระคุณครูที่ได้ให้สิ่งดีๆ และคำสอน ได้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงการทำงานและจนถึงปัจจุบัน...”
พันจ่าเอกนาวี ไสยาทา ผอ.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน :“ผมมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะครูทอน ถ้าไม่มีท่านในวันนั้น ผมก็คงจะไม่หลุดพ้นจากชาวนาชาวไร่ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนผม ...ผมภูมิใจในตัวครูครับ”
เกษร ทองดี ข้าราชการบำนาญ สพท.เขต 3 :“คุณครูเป็นผู้ให้ ให้จริงๆ ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์กับเรา ให้แม้กระทั่งเงินที่จะไป รร. ท่านให้ ท่านเป็นผู้ให้จริงๆ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกศิษย์ได้ อยากบอกครูว่า หนูรักคุณครูค่ะ”
58 ปีบนเส้นทางการเป็นครู กับวัย 78 ในวันนี้ที่สุขภาพเริ่มเสื่อมถอย แต่หัวใจครูทอนยังเต็มร้อยที่จะสอนเด็ก ครูไม่เพียงเป็นตัวอย่างของผู้อุทิศเวลาทุกวันเพื่อการสอน แต่ยังเป็นครูผู้ให้ ครูผู้เสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าน้ำมันรถแก่เด็กด้อยโอกาส ครูที่ทำทุกทางเพื่อให้เด็กได้ไปต่อ ได้เรียนสูงที่สุด ได้มีงานที่ดี เพื่อมีกำลังดูแลครอบครัวและรับใช้ประเทศชาติ และครูผู้ไม่ยอมให้คำว่า “เกษียณ” มาหยุดการทำหน้าที่ของครูลง ครูจะสอนไปเรื่อยๆ จนกว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง “ก็สอนไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าเรามีแรงสอน หรือเราสิ้นชีวิตไป ก็ตรงนั้นแหละ วินาทีสุดท้าย”
