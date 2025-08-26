THECA 2025 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งภูมิภาค
งานแสดงสินค้า Thailand Electronics Circuit Asia (THECA) 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยได้รับการตอบรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและนานาชาติ ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งาน Thailand Electronics Circuit Asia (THECA) 2025 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (HKPCA) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 6,769 ราย จาก 43 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นผู้เข้าชมภายในประเทศ 77% และผู้เข้าชมจากต่างประเทศ 23% ประเทศที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด ได้แก่ ประเทศไทย จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา
ภายในงานมีผู้แสดงสินค้ากว่า 250 บริษัท ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชันตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยการสัมมนาวิชาการกว่า 46 หัวข้อ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญ อาทิ
· BOI Forum: Thailand’s Opportunity in Semiconductors and Advanced Electronics
· เทคโนโลยี PCB, PCBA และ EMS
· มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม (ESG Standards)
· ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
· การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ งาน THECA 2025 ยังได้จัดกิจกรรม Business Matching ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเจรจาธุรกิจมากถึง 505 รายการ เชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ซื้อจากหลายประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค
จากกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในปีนี้ คณะผู้จัดงานประกาศกำหนดการจัดงาน THECA 2026 แล้วอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 ณ ไบเทค ฮอลล์ 98–99 กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดใหม่ “Power 2 Motion” ที่จะเน้นย้ำเทคโนโลยีด้านพลังงาน ระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ และโซลูชันอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมแสดงสินค้า หรือร่วมเป็นพันธมิตรในงาน THECA 2026 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลแพ็กเกจพื้นที่แสดงสินค้าได้ที่: คุณสุรีรัตน์ อีเมล: sureerat@thpca.org | โทร: 084-559-4441 หรือ คุณอาภาภรณ์ อีเมล: arphaphorn.c@thpca.org | โทร: 089-699-4884 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.thailandelectronicscircuitasia.com
