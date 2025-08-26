xs
GULF จับมือพันธมิตรระดับโลก ลงนามสร้าง 12 โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หนุนเป้าหมายการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ในภาพด้านบนจากซ้ายไปขวา : 1.นายจิรภัทร อาจละกะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2.นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 3.นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5.นาย หม่า เซี่ยวเฟิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 6.นาย เผย ฮวนฮวน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 7.นาย หนิว หยุ่น รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ไชน่า (ประเทศไทย) จำกัด 8.นาย หนิง ซื่อหลง หัวหน้าวิศวกรโครงการ บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
GULF ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ลงนามสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 12 แห่ง กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์/แห่ง ตั้งเป้าจัดการขยะยั่งยืน หนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF เดินหน้าสู่เป้าหมายการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามสัญญากับสองพันธมิตรระดับโลก ได้แก่ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ไชน่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไชน่า พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (CPECC-INTER) เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 12 โครงการ โดยมี นายหม่า เซี่ยวเฟิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ซึ่งถือหุ้นใน Energy China 100% และอยู่ในกลุ่มบริษัท CPECC-INTER) เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในสัญญาวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง หรือ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 12 โครงการ แต่ละโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่มีขยะอุตสาหกรรมจำนวนมาก โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การจัดการขยะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญของ GULF ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ สนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของประเทศอีกด้วย
