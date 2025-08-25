GULF จับมือ AIS จัดกิจกรรม “GULF x AIS Playspace Run” ส่งมอบแลนด์มาร์กใหม่สวนเบญจกิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผสานพลังงานสะอาด พื้นที่สีเขียว และการเชื่อมต่อดิจิทัล
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS จัดกิจกรรม “GULF x AIS PlaySpace Run” เพื่อส่งมอบพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรม เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานจากทั้ง GULF และ AIS รวมไปถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้มาวิ่งออกกำลังกายร่วมกัน ในระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีคู่รักนักวิ่งชื่อดัง ภณ-ณวัสน์ และ คุกกี้-ญดา สุวรรณปัฏนะ พร้อมด้วย กาย-รัชชานนท์ และ น้องเอเดน จากครอบครัว Guy Haru Family เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF กล่าวว่า “ทาง GULF หวังว่าการสร้างพื้นที่ GULF Playscape จะช่วยเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่และออกกำลังกายกันมากขึ้นครับ สำหรับกิจกรรม GULF x AIS Playspace Run ที่จัดขึ้นวันนี้ ทาง GULF ได้ชวน AIS เข้ามาร่วมจัดด้วย เพราะเราทั้งสองบริษัทได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในสวนเบญจกิติสำหรับทุกคนในเมือง ทางเรายินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ และได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนในเมืองครับ”
GULF Playscape ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับทั้งความปลอดภัยและความยั่งยืน สนามเด็กเล่นเลือกใช้พื้นยางนิ่มมาตรฐานสากล EPDM ที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยซับแรงกระแทกและลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม ขณะที่พื้นที่โดยรอบออกแบบในลักษณะ Free Form พร้อมที่นั่งอเนกประสงค์ รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย รวมถึงสวนหินเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์พักผ่อนและออกกำลังกายเบา ๆ สำหรับผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังติดตั้งไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อมืด พร้อมจุดชาร์จมือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger) รวมถึงชิงช้าโซลาร์ที่สามารถเปิด–ปิดไฟได้ในช่วงกลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานตลอดเวลา
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ AIS ร่วมมือกับ GULF และกรุงเทพมหานคร ในการยกระดับพื้นที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทั้งพื้นที่สีเขียวและโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะพักผ่อน ออกกำลังกาย ทำงาน หรือเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ข้อจำกัด โดยสวนเบญจกิติ ไม่เพียงเป็นสวนใจกลางกรุงเทพฯ แต่ยังเป็นหัวใจสีเขียวของเมือง ที่ผู้คนใช้พักผ่อน เติมพลัง และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสมดุลชีวิต จนกลายเป็นจุดหมายสำคัญของคนเมืองที่ใส่ใจสุขภาพและมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
“AIS Play Space” จะเป็นแลนด์มาร์กดิจิทัลแห่งใหม่ใจกลางกรุง ด้วยแนวคิด Always Connected ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับจังหวะชีวิตคนเมือง ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต AIS SUPER WiFi ฟรีทุกเครือข่าย บนเทคโนโลยี WiFi 6 ที่ทั้งเร็ว แรง เสถียร และมีประสิทธิภาพเหนือระดับ ตอบโจทย์การทำงาน พักผ่อน และแชร์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเนื่องไร้สะดุด นอกจากการเชื่อมต่อที่ทรงพลังแล้ว ยังพร้อมขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Green Space for Wellbeing ที่หลอมรวม ธรรมชาติ–เทคโนโลยี–ไลฟ์สไตล์ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งกายและใจ พร้อมผลักดันกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น Smart City ที่น่าอยู่ เข้าถึงได้ทุกคน และยั่งยืนในอนาคต”
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัทเอกชนอย่าง GULF และ AIS ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่ดี ๆ สำหรับคนเมือง ทำให้สวนเบญจกิติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นพื้นที่ให้คนเมืองได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งสองบริษัทก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมาก มีผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาเล่นกันเยอะทั้งในช่วงเย็นและวันหยุด ซึ่งสวนเบญจกิติเองก็มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ในแต่ละวันมีคนเข้ามาวิ่งออกกำลังกายตลอด ผมหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือดี ๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย เราทุกคนต้องช่วยกันออกกำลังกายครับ”
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของทั้ง GULF และ AIS ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และส่งเสริมการมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสวนเบญจกิติ
สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ GULF Playscape สามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30 - 22.00 น. ตามเวลาทำการของสวนเบญจิกิติ