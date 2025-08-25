โฉมหน้าการเมืองไทย เกิดอะไรขึ้นหลังศาล รธน.ตัดสิน ”อิงค์” รอด-ไม่รอด

ชี้ชะตา "อิงค์" นั่งนายกฯต่อหรือไม่ คลิปเสียง "นั่งลงลูก" สั่นคลอนศาล รธน. แม้หลายฝ่ายมองเป็นความเข้าใจผิด แต่เดิมพันสูง! "รอด-ไม่รอด" ส่งผลต่อการเมืองไทยครั้งใหญ่ พรรคร่วมรัฐบาลรอเจรจาตั้งรัฐบาลใหม่ทันทีหาก "อิงค์" หลุดเก้าอี้
คลิปร้อนการเมืองไทยช่วงสุดสัปดาห์นี้ คงไม่พ้นคลิป”นั่งลงลูก”ระหว่างการไต่สวนคดีถอดถอน แพทองธาร ชินวัตร ของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา
ทำเอาโซเชียลการเมืองฯตลาดแตกเพราะมันยิ่งเป็นการโหมกระพือกระแสข่าว แพทองธาร ชินวัตร อาจได้ไปต่อ ไม่หลุดจากนายกฯ วันศุกร์นี้ เริ่มมีน้ำหนักขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีการตรวจสอบคลิปดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า น่าจะเกิดความเข้าใจผิด มีการปั่น บ้างก็ว่า มีการตัดต่อปลอมแปลงเสียง เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดคำว่า “นั่งลงลูก” แต่พูดว่า นั่งลงครับ กับแพทองธาร
กระนั้น ผลพวงคลิป นั่งลงลูก สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือมีบางคนเจตนาทำให้เข้าใจผิด เห็นเลยว่า ทำให้ ศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นจำเลยสังคมไปก่อนที่จะถึงวันอ่านคำวินิจฉัย ชี้ชะตา นายกฯอิงค์ศุกร์นี้ไปแล้ว
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เดิมพันคดีแพทองธาร รอดหรือไม่รอด สูงมาก แค่คลิปไม่ถึง 15 วินาที ก็สั่นคลอน ตาชั่ง ศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงนับถอยหลัง 5 วันก่อนถึงวันตัดสินคดี
นี่คือการตอกย้ำ คดีแพทองธาร คือเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การเมืองไทยสัปดาห์นี้
และเมื่อไล่ไทม์ไลน์คดีคลิปเสียง ฮุน เซน ต่อจากนี้ บนสมมุติฐานว่า แพทองธาร ไม่ลาออก เดินหน้าลุยไฟ รอผลคำตัดสินวันศุกร์นี้ ชนิดอะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด
เริ่มที่วันนี้ จันทร์ที่ 25 สิงหาคม ทางผู้ร้องคือ กลุ่ม 36 สว.และผู้ถูกร้องคือแพทองธาร จะต้องยื่นเอกสารคำแถลงการณ์ปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว เพราะแถลงการณ์ปิดคดี จะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้ แต่ทั้งสองฝั่งยืนกรานแล้วว่าจะยื่นต่อศาลรธน.เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว จากนั้น สำนักงานเลขาธิการศาลรธน.จะส่งเอกสารทั้งหมดให้ 9 ตุลาการศาลรธน.นำไปพิจารณาต่อไป
ทว่าพูดกันตามตรง เป็นที่รู้กันดีว่า 9 ตุลาการศาลรธน.มีธงคำวินิจฉัยอยู่ในใจหมดแล้วว่า จะให้ อิงค์ ผิดหรือไม่ผิด รอดหรือไม่รอด ดังนั้น แถลงการณ์ปิดคดีที่ส่งไป มันไม่ได้ส่งผลใดๆ เพราะทั้ง 9 คนล้วนมีคำตอบในใจอยู่แล้วจะชี้ขาดเรื่องนี้อย่างไร
เวลาต่อจากนั้น จะอยู่ในช่วง 3 วันก่อนวันลงมติและอ่านคำวินิจฉัย คือ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 26-28 สิงหาคม
เป็นสามวันก่อนถึงวันลงมติ กระแสข่าวต่างๆ ทั้งข่าวลือ ข่าวลับ ข่าวปล่อย ข่าวเช็คกระแส จะถูกโหมกระหน่ำอย่างหนักในทุกแวดวงที่ต้องติดตามผลคำตัดสินของศาลรธน.
โดยข่าวลือ ทำนอง อิงค์รอด -ไม่รอด และตัวเลขการลงมติของ 9 ตุลาการศาลรธน.จะเป็นอย่างไร จะเป็น 5 ต่อ 4 หรือ 7 ต่อ 2 ข่าวลือทำนองนี้ จะพัดแรง ตลอดทั้งสามวัน ไปจนถึงตอนบ่ายสามโมง วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เมื่อตุลาการศาลรธน.ทั้งหมด ร่วมกันออกนั่งบัลลังก์เริ่มอ่านคำวินิจฉัยกลาง ข่าวลือถึงจะสงบ เพื่อรอฟังคำวินิจฉัยที่แท้จริง ที่คาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน สี่โมงเย็น เพราะศาลรธน.คงน่าจะใช้เวลาอ่านไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง
สำหรับผลคำวินิจฉัย จะมีสองทางคือ
1.ศาลรธน.มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้อง หลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า คลิปเสียงฮุน เซน สิ่งที่ นายกฯ ทำลงไป ไม่ถือว่า เข้าข่ายมีพฤติการณ์ไม่ซื่อสัตย์สุจริตฯ และไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรฐาน
หากออกมาแบบนี้ นายกฯประเทศไทย ก็ยังชื่อ แพทองธาร ชินวัตร นายกฯหุ่นเชิด ทักษิณ ต่อไป และคาดไว้ว่า หากผลออกมาแบบนี้ แพทองธาร น่าจะชิงเปิดแถลงข่าวทันที เพื่อขอบคุณศาลรธน.และขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจมาให้ จนชนะคดี
2. ศาลรธน.วินิจฉัยว่า แพทองธาร มีความผิดตามคำร้อง การสนทนากับ ฮุน เซน แม้จะทำแบบไม่เป็นทางการ แต่เป็นการกระทำในฐานะนายกฯ ที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงที่ ไทยกับกัมพูชา เริ่มมีปัญหาเรื่องอธิปไตยของสองประเทศ ศาลรธน. จึงเห็นว่า มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมฯ ที่ในคำวินิจฉัย ก็จะลงรายละเอียดว่า ทำทำผิดตรงไหน ผิดอย่างไร และพลันที่เสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัย แพทองธาร ก็ปิดฉากการเมืองบนเก้าอี้ นายกฯและรมว.วัฒนธรรม อย่างเป็นทางการทันทีในเย็นวันที่ 29 สิงหาคม
ถ้าออกมาแบบนี้ แพรทองธาร ไม่รอด หลุดจากนายกฯ คาดว่า แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล คงไปร่วมประชุมกับทักษิณ เพื่อหารือและทำสัญญาใจเรื่องการตั้งรัฐบาลใหม่ โดยยังมีเพื่อไทย เป็นแกนนำรัฐบาล และจะสนับสนุน ชัยเกษม นิติศิริ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย เป็นนายกฯต่อไป จะไม่มีแยกตัวออกไปตั้งรัฐบาลกับขั้วใหม่ ที่จะมี ภูมิใจไทย-ประชาชน เป็นแกนนำตามที่เคยมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้
รอบนี้ อาจนัดหมายกันที่อื่น ไม่ใช่ที่จันทร์ส่องหล้า เพื่อหลบสื่อ จะได้ไม่มีปัญหาโดนร้องเรื่องทักษิณครอบงำอีก
หากทุกอย่างเดินมาแบบนี้ การเจรจาตั้งรัฐบาลใหม่ คงเสร็จและจบภายในคืนวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เพื่อปิดจ๊อบจับมือตั้งรัฐบาลให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันการพลิกขั้ว การล็อบบี้ต่างๆ แล้วเพื่อไทย ก็ประสานไปยัง วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เพื่อขอให้เรียกประชุมสภาฯ เป็นการด่วนกรณีพิเศษเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯโหวตนายกฯคนใหม่ โดยอาจขอให้เรียกประชุมในวันจันทร์ที่ 1 หรืออังคารที่ 2 กันยายน ก็ยังได้ จากนั้น พอได้ตัวนายกฯ ก็ค่อยจัดตั้งรัฐบาลใหม่กันต่อไป
ทั้งหมด คือฉากการเมือง ก่อนและหลังวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งในฉากใหญ่ดังกล่าว อาจมีเงื่อนไขแทรกซ้อนเข้ามาได้ตลอดเช่น พรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีอำนาจต่อรองสูงเดินเกมต่อรอง บอกไม่ยอมรับในตัว ชัยเกษม ต้องการเอาแคนดิเดตนายกฯ คนอื่นแทน หากเป็นแบบนี้ ก็ไม่แน่ การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อาจไม่จบภายในคืนวันศุกร์ที่ 29สิงหาคมก็ได้
หากเป็นแบบนี้ ต้องดูว่า ทักษิณ จะแก้เกมอย่างไร แต่จับสัญญาณจนถึงตอนนี้ ยังไม่พบว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะกล้าต่อรองอะไรกับทักษิณ พวกนี้ ดูแล้ว ขอแค่ให้ได้เป็นรัฐบาลให้นานที่สุด ได้เป็นรมต.นานๆ แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็พอใจแล้ว
เว้นแต่มี สัญญาณพิเศษ มาให้เปลี่ยนขั้ว ไม่เอาเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลแล้ว ถ้าแบบนี้ เกมก็อาจพลิก