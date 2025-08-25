กยท. เข้าพบทูตไทยที่บรัสเซลส์ ผลักดันยางพาราไทยสู่ยุโรป

กยท. บุกยุโรป! ผลักดันยางพาราไทย หารือทูตไทยประจำบรัสเซลส์ พร้อมดันนวัตกรรม "น้ำยางอินทรีย์" เจาะตลาดรักษ์โลก หน่วยงานราชการไทยใน EU พร้อมหนุนเต็มที่ ทั้งนโยบายและเครือข่าย มั่นใจไทยผู้นำยางพารายั่งยืนระดับโลก
กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม คณะผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือกลยุทธ์ด้านการค้าและการลงทุนในการเปิดตลาดส่งออกยางพาราไทยสู่ยุโรป พร้อมผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่อย่าง น้ำยางอินทรีย์ Moreganic Latex เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจต่อผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาค
การประชุมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการไทยประจำสหภาพยุโรป ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป นำโดย นายสงขลา จุลกะเศียน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร และ นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร รวมถึงสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ นำโดย นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ และ นายคณพล วงศ์ใหญ่ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ซึ่งต่างแสดงความพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ทั้งในด้านนโยบาย การประสานเชิงพาณิชย์ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการยุโรป
นายเพิก เลิศวังพง เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมพลังในการขับเคลื่อนยางพาราไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดยุโรป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านยางธรรมชาติที่ยั่งยืน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และได้รับการยอมรับในเวทีสากล กยท. มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายการทูต เพื่อยกระดับยางพาราไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน