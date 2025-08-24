กยศ.คำนวณหนี้ใหม่สำหรับผู้กู้ยืมแล้ว 556,000 บัญชี

กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่สำหรับผู้กู้ยืมเงิน 556,000 บัญชี ยืนยันผู้กู้ยืม จะไม่เสียสิทธิตามกฎหมายอย่างแน่นอน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายงานว่า การคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) เพื่อให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นขณะนี้ กยศ. ได้คำนวณยอดหนี้เริ่มจากกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน 556,000 บัญชี เป็นกลุ่มแรก ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย โดยจะแสดงยอดหนี้ทางแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับผู้กู้ยืมที่ระบบแจ้งว่า มีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ ผู้กู้ยืมเงินสามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เว็บไซต์ กยศ. และสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังมียอดหนี้คงเหลือสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือ สามารถชำระผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ กยศ. กำหนด โดยระบบจะลดหนี้ภายใน 3 วันทำการ และผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
กยศ. จะเร่งคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculation) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบคอบในทุกขั้นตอน ก่อนที่จะนำข้อมูลขึ้นในระบบ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมั่นใจได้ว่ายอดหนี้ที่แสดงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กยศ. ขอยืนยันว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิตามกฎหมายอย่างแน่นอน