ธอส.พอใจ GO LIVE ระบบ GHB System อัปเกรด CORE BANK เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธอส. GO LIVE ระบบ GHB System ภายใต้แนวคิด “Change for Sustainability เปลี่ยน…เพื่อความยั่งยืน” เพื่อยกระดับระบบ CORE BANK ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถทำธุรกรรมแรก (1st Transaction) ผ่าน Application : GHB ALL GEN ประสบความสำเร็จ สะท้อนความมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วและความต่อเนื่องของระบบในการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ดำเนินโครงการปรับปรุงและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ GHB System โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานและพนักงานธนาคาร ร่วมกัน GO LIVE ระบบ GHB System ภายใต้แนวคิด “Change for Sustainability เปลี่ยน…เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นการอัปเกรดระบบ CORE BANK เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 09.15 น. ได้มีการทำธุรกรรมผ่าน Application : GHB ALL GEN ถือเป็นธุรกรรมแรก (1st Transaction) ได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ธอส. ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งการยกระดับ GHB SYSTEM จะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพ ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรม และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
นายกมลภพ กล่าวว่า การ GO LIVE ระบบ GHB System ไม่เพียงแต่แสดงถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ ธอส. แต่ยังเป็นการตอกย้ำความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยในอนาคต ธอส. พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ธอส. สามารถดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ต่อไป