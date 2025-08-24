ดีเอสไอลุยสอบเขากระโดง ‘อธิบดีที่ดิน’ ผ่าตัดไหล่ เลื่อนลงนามเพิกถอนที่ดิน

ดีเอสไอลุยสอบที่ดินเขากระโดง บุรีรัมย์ จ่อฟันคดีพิเศษ พบนักการเมืองเอี่ยวโอนที่ดินอำพรางช่วงเลือกตั้ง อธิบดีที่ดินคนใหม่ป่วยผ่าตัดไหล่ เลื่อนลงนามเพิกถอนโฉนด
การเดินหน้าตรวจสอบการถือครองที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ในเวลานี้เดินทางมาถึงจุดสำคัญภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอส ได้เร่งดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนกรณีการครอบครองและออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอาจเป็นที่ดินของรัฐ และมอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าการสืบสวนในคดีหมายเลข 97/2568 พร้อมเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร และสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ DSI ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า หลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. มีชาวบ้านประมาณ 300 รายเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งเรื่องให้สำนักงานที่ดินดำเนินการต่อ หนึ่งในประเด็นสำคัญ คือ เรื่องแผนที่ที่ดินเดิมซึ่ง รฟท. และสำนักงานที่ดินจังหวัดร่วมกันวัดใหม่ตามคำสั่งศาลปกครอง โดยจากพื้นที่เดิม 5,083 ไร่ พบว่าพื้นที่จริงตามรังวัดล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2567 เหลือเพียง 4,414 ไร่ ซึ่งเป็นผลจากการรังวัดใหม่เพื่อยืนยันแนวเขตที่แน่ชัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานร่วมในกระบวนการ
นอกจากนี้ ยังพบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้ำลุกพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่บนที่ดินของ รฟท. และตามแผนที่ระวางโฉนด ปรากฏว่ามีทางสาธารณะพาดผ่าน รวมถึงบางส่วนของสนามไม่มีเอกสารสิทธิรองรับ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตตามขั้นตอนหรือไม่ นอกจากนี้ ในรายงานของดีเอสไอยังระบุว่าพบการทำนิติกรรมอำพรางในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายแปลง โดยเฉพาะช่วงปี 2565 – ก่อนการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งมีข้อมูลว่า มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโอนที่ดินกลับไปกลับมาในลักษณะที่อาจเป็นการซ่อนเร้นความเป็นเจ้าของที่แท้จริง
ขณะเดียวกัน จากข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี 2513 - 2539 พบว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เคยรับรองการออกโฉนดที่ดินของชาวบ้านจำนวน 513 ไร่ โดยยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ของ รฟท. แต่เมื่อมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบว่าเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ ดังนั้น กรณีนี้ หากพบว่ามีการครอบครองที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบ จะเข้าเกณฑ์พิจารณาเป็นคดีพิเศษตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินในฐานความผิดมูลฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ ความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี ประกาศจะเดินหน้าเพิกถอนการถือครองที่ดินเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับมาเป็นของหน่วยงานของรัฐ ปรากฎว่ามีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม มีอาการเจ็บป่วยบริเวณหัวไหล่ซ้าย และเข้ารับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่าเอ็นหัวไหล่ซ้ายฉีกขาด ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช และคาดว่าจะต้องพักฟื้นตัวระยะหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ลงนามคำสั่งเพิกถอนโฉนดในช่วงนี้ได้ทันที