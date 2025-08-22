RBC ตกลง 13 ข้อหยุดยิง ไม่รับละเมิด MOU43-พูดสาธารณะคนก็รู้หมด-เข้าใจผิดชิงปิดสภา-ไม่ได้ใช้คำเจาะจงสถาบัน-นิลมังกรลดแรงระเบิด

RBC ตกลง 13 ข้อหยุดยิง ไม่รับละเมิด MOU43
พลโทอมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา(RBC) ในระดับแม่ทัพ ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงด้วยดี ตอบรับ 13 ข้อตกลงหยุดยิง จากการประชุม GBC ที่ผ่านมา และเห็นชอบเพิ่ม 3 ประเด็น จากที่ ไทยเสนอ 4 ประเด็น คือ 1.ร่วมมือกำจัดทุ่นระเบิด 2.แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 3.ตั้งชุดประสานงาน Coordination Group(CG) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกรองรับคณะ RBC แก้ปัญหาระดับพื้นที่ และ 4.ในการแก้ปัญหาละเมิด MOU43 กัมพูชาขอให้ใช้กลไกอื่น เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจของ RBC โดยไทยยืนยันเสนอให้กัมพูชาทราบว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และแจ้งเจตนารมณ์ของไทยในการแก้ปัญหา
พูดสาธารณะคนก็รู้หมด
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เผยถึงข้อเสนอของฝ่ายค้านต่อการยกเลิก MOU 43-44 รัฐบาลไม่มีอะไรแอบแฝง หากพูดในสาธารณะคนก็รู้หมด อยากรู้รายละเอียดลึกๆ ให้มาถาม อย่าถามหน้าสื่อ ส่วนจุดยืนรัฐบาลต่อ MOU 43-44 หลักการคิดว่าได้ประโยชน์สูงสุด เป็นเรื่องของสภาฯ อย่าเอาเรื่องสภาฯ มาถาม
เข้าใจผิดชิงปิดสภา
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยกรณีนาย ไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ปิดการประชุมก่อนพิจารณาญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู 43 และ 44 เป็นการประสานงานผิดพลาด อาจเข้าใจผิดว่าหมดวาระแล้ว มั่นใจไม่ใช่เกมการเมือง หน้าที่ประธานไม่มีใครสั่งปิดประชุมได้
ไม่ได้ใช้คำเจาะจงสถาบัน
ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง คดีดูหมิ่นสถาบัน โดยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลย เปิดเหตุผล ไม่ได้ใช้ถ้อยคำสรรพนามที่ระบุเฉพาะเจาะจงให้เข้าใจว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์ คนฟังเข้าใจได้ว่าพาดพิงทหาร-องคมนตรี และพยานหลักฐานของโจทก์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคลิปสัมภาษณ์ตัดต่อหรือไม่
นิลมังกรลดแรงระเบิด
น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วุฒิสภา เปิดต้นแบบรองเท้านิลมังกร(สไปเดอร์บูท) เพื่อลดแรงระเบิดลดแรงกระแทกได้ถึง 70% ถอดแบบจากรองเท้าที่ถูกคิดค้นโดย ประเทศแคนาดา ซึ่งยูเครนนำไปใช้ ประสานงานโรงงานพร้อมผลิตให้ทหารไทย เตรียมส่งไปที่กองทัพภาคที่สองเพื่อทำการทดสอบ