2 รัฐวิสาหกิจ'กนอ.-กฟผ.'ลุย'Green Transition'ดึงการลงทุน มุ่ง Net Zero

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) MOU “โครงการศึกษาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ Green Transition สู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่” ผนึกกำลังขับคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไทย สู่เป้าหมาย Net Zero
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ว่าการ) กนอ. เปิดเผยว่า กนอ. นำจุดแข็งและประสบการณ์ขององค์กรมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการบริหารจัดการพลังงานสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรและอาจนำไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กนอ. ที่มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกันศึกษารูปแบบและ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมให้พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transition) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) ของประเทศ และนโยบาย "สะอาด สะดวก และโปร่งใส" ของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วย
นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.และ กนอ. จะผสานจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน ในการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาประเภทอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสีเขียว รวมทั้งด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ครอบคลุม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเป็นพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน และเป็นอุตสาหกรรม Circular เช่น มีการบริหารการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่'นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวต้นแบบ'ในพื้นที่ศักยภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในภูมิภาค
สำหรับวัตถุประสงค์ ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ไปจนถึงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility Study) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Green Transition แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดการออกแบบและความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ (Pre-Feasibility Study) ,ระยะที่ 2 หากผลการศึกษาในระยะแรกมีความเป็นไปได้จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด (Feasibility Study) และ ระยะที่ 3 หากผลศึกษาเหมาะสมต่อการลงทุน ทั้งสองฝ่ายจะเจรจารูปแบบความร่วมมือเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความร่วมมือนี้ เน้นศึกษาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง,ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด(Green Industry),อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ(Low Carbon Industry) เพื่อบริหารจัดการพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า, แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ,ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยทั้งสองฝ่าย จะตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) เพื่อประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้