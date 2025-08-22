เตรียมพร้อมลงทะเบียนใช้รถไฟฟ้า 20 บ.ผ่านแอป'ทางรัฐ’ 25 ส.ค.

กระทรวงคมนาคม ยืนยันวันเปิดลงทะเบียน ใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” 25 สิงหาคมนี้ โดย 1 คน ลงสิทธิ์บัตรอีเอ็มวี และ แรบบิท (EMV-Rabbit) ได้อย่างละ 1 ใบ
นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าว่า นโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย จะเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น"ทางรัฐ" ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน และไม่มีวันปิดลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียน ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยต้องระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้ที่ใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นประจำ ผ่านบัตรเครดิต เดบิต หรือ EMV Contactless (Visa/Mastercard) และบัตร Rabbit Card อยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป"ทางรัฐ"ได้อย่างละ 1 ใบ โดย Rabbit Card สามารถใช้บริการได้ 4 สาย คือ สีเขียว, สีทอง, เหลือง, ชมพู ส่วนบัตร EMV Contactless ใช้บริการได้กับ 6 สาย คือ สีแดง, น้ำเงิน, ม่วง, ชมพู, เหลือง, แอร์พอร์ต เรล ลิงค์
การใช้งาน จะเสียค่าแรกเข้าการใช้บริการสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการหากทำการเปลี่ยนสายการเดินทางนอกสถานีจะจำกัดเวลา 30 นาที ส่วนหากอยู่ในสายเดิมจะจำกัดเวลา 180 นาที ซึ่งหากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะคิดค่าแรกเข้าใหม่ทันที
โฆษกกระทรวงคมนาคม ย้ำว่า นโยบายนี้ ไม่จำกัดเวลาในการลงทะเบียน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมนโยบาย ไม่จำเป็นต้องรีบ เพราะไม่ได้จำกัดจำนวนสิทธิแต่อย่างใด คนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ต้องการลงทะเบียน เนื่องจากเข้าเงื่อนไขของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) สามารถลงทะเบียนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
ส่วนความคืบหน้าการแก้ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ,พ.ร.บ. ตั๋วร่วม ,พ.ร.บ. รฟม. ขณะนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาชั้นกฎหมายวาระ 2 และ 3 หลังผ่านกระบวนการนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป