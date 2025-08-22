ศาลรธน.ไต่สวนวันเกิด ภาษากาย 'แพทองธาร' ไม่สู้ดี เตรียมรับแรงกระแทกหนัก

วันเกิดอุ๊งอิ๊งไม่สดใส! ศาล รธน.ไต่สวนคดีคลิปเสียง ภาษากาย 'แพทองธาร' ไม่สู้ดี เคร่งเครียด อ้ำอึ้งตอบคำถามกฎหมาย ชี้ชะตา 29 ส.ค.นี้
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิง กลับกลายเป็นวันสำคัญอีกด้านในชีวิตทางการเมืองของเธอ เมื่อต้องเข้ารับการไต่สวนที่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีคลิปเสียงสนทนากับอดีตผู้นำกัมพูขา
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยาน 2 ปาก ได้แก่ น.ส.แพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในห้องพิจารณาคดีซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียด แม้จะมีการถ่ายทอดออกมา พบว่า กล้องสื่อมวลชนจับภาพน.ส.แพทองธารในสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดการให้ปากคำ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่ 25 สิงหาคม หากไม่ยื่นถือว่าไม่ติดใจให้การเพิ่มเติม จากนั้นจะมีการแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 น. และอ่านคำวินิจฉัยในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. โดยประธานศาลได้เน้นย้ำว่าห้ามผู้ใดนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่หรือบิดเบือน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน
ด้าน นายคมสันต์ โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งร่วมเข้าฟังการไต่สวน ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ระบุว่า น.ส.แพทองธารมีการเตรียมตัวมาตอบข้อเท็จจริงได้ดี ฉะฉาน แต่เมื่อเป็นคำถามด้านข้อกฎหมายกลับมีจุดที่อ้ำอึ้งและตอบคลาดเคลื่อนพอสมควร ทำให้เสียเปรียบในประเด็นกฎหมายอย่างชัดเจน แม้ทนายความของฝ่ายนายกรัฐมนตรีจะเตรียมตัวมาดี แต่บางจุดก็ช่วยไม่ได้มากนัก
นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า ฝ่ายผู้ร้องแม้ถามไม่คมชัดนัก แต่ก็สะท้อนถึงการเตรียมตัวมาอยู่ในระดับหนึ่ง โดยบรรยากาศมีดราม่าเล็กน้อยจากการสะอื้นของนายกรัฐมนตรีหญิงในบางช่วง การตัดสินชะตาทางการเมืองของแพทองธาร ชินวัตร จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่ามกลางแรงกดดันและสายตาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศว่า ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะให้คำตอบอย่างไรในวันที่ 29 สิงหาคมนี้