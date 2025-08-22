กัมพูชายังเคลื่อนกำลัง โดรนบินว่อน 93 ลำ-โต้กัมพูชาดิสเครดิตไทย-ไม่ไว้ใจเขมรล้วงข้อมูล-ทิ้ง 394 ซิมเกลื่อนชายแดน-ดักคอวุฒิสภาคว่ำงบประมาณ

กัมพูชายังเคลื่อนกำลัง โดรนบินว่อน 93 ลำ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบฝ่ายกัมพูชายังมีกำลังพล รถยนต์และรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนเข้าบางพื้นที่บริเวณแนวชายแดน พบโดรนฝ่ายกัมพูชา 93 ลำ ซึ่งกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังประจำที่มั่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนข่าวที่ระบุว่า แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งรื้อถอนบ้านเรือนและตลาดบริเวณช่องอานม้า โดยนำรถแบ๊กโฮเข้ารื้อถอน ไม่เป็นความจริง คลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปจากต่างประเทศ สังเกตจากการแต่งกายของเจ้าหน้าที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยชัดเจน ขอประชาชนรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามข้อมูลจากช่องทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
โต้กัมพูชาดิสเครดิตไทย
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก โต้กลับ โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเรียกร้องจากไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ทั้งที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดหยุดยิง วางทุ่นระเบิด ใช้โดรนบินสอดแนม และขอให้หยุดปลุกปั่นปล่อยข่าวปลอม ใช้ประชาชนเป็นตัวแทนแสดงออก เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของไทย
ไม่ไว้ใจเขมรล้วงข้อมูล
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซนเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ ประชุมร่วมนานาชาติ ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ เร่งยกระดับวอร์รูม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืนยัน ไม่ไว้ใจ ไม่เชิญกัมพูชาเข้าร่วม กลัวข้อมูลรั่วไหล และขาดความจริงใจในการปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์
ทิ้ง 394 ซิมเกลื่อนชายแดน
กองกำลังบูรพาพบกล่องพัสดุต้องสงสัย ภายในมีซิมการ์ดโทรศัพท์ มือถือที่ยังไม่เปิดใช้งาน 394 หมายเลข ในพื้นที่ชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่งให้ตำรวจสืบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง
ดักคอวุฒิสภาคว่ำงบประมาณ
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) เผย วุฒิสภาไม่มีสิทธิโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีหน้าที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่มีสิทธิไปแปรญัตติหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ หากครบ 20 วัน วุฒิสภายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก็ถือว่าเห็นชอบตามสภาผู้แทนราษฎร