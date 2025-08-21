หนักกว่า 3 คดีนายก คลิปลุงผิดชัดหลายข้อ-ห้ามเผยแพร่คำไต่สวน-ทหารเขมรเหยียบระเบิดเอง-ปรับเกณฑ์สงครามภัยใหม่-สส.ทำงานหนักแทบไม่กินข้าว

หนักกว่า 3 คดีนายก คลิปลุงผิดชัดหลายข้อ
นายสมชาย แสวงการ อดีต สว. เข้าฟังการไต่สวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่นัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในคดีคลิปเสียงสนทนากับ นานฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เชื่อให้การตรงไปตรงมา คลิปนี้ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้นำ 2 ตระกูล นำไปสู่การเคลื่อนกำลังทหารปะทะกัน ประชาชนล้มตาย การเจรจาระหว่างผู้นำประเทศทั้งโลก จะมี Protocal บันทึกเทป ไม่โทรศัพท์ส่วนตัว คลิปเสียงชัดเจนว่าผิดจริยธรรมข้าราชการการเมืองหลายข้อ แนะนำวันเกิดขอให้ลาออก คดีนี้หนักมาก เชื่อว่าผลจะออกมาแบบคดีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ตั้งแต่คดีนายสมัคร สุนทรเวช น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ นายเศรษฐา ทวีสิน 3 คดีมัดรวมกันยังน้อยกว่าคดีน.ส.แพทองธาร เกินครึ่ง
ห้ามเผยแพร่คำไต่สวน
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวย้ำระหว่างอ่านรายงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีคลิปเสียง ห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และบิดเบือน ให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัย วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ทหารเขมรเหยียบระเบิดเอง
กองทัพภาคที่ 2 เผย กรณีข่าวกองกำลังฝ่ายกัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่ฐานบริเวณปราสาทตาควาย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยัน ไม่เป็นความจริง เสียงระเบิดที่ประชาชนได้ยิน สันนิษฐานว่าเกิดจากทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาลอบวางไว้เอง ด้านหลังปราสาทตาควาย สั่งหน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
ปรับเกณฑ์สงครามภัยใหม่
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามสดให้รัฐบาลชี้แจงมาตรการเยียวยาประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา ขั้นตอนล่าช้าสับสน ด้านน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ รมช.มหาดไทย ชี้แจง รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ กำลังปรับระเบียบเพราะเป็นภัยใหม่ต่างจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่ม ไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์เดิมทั้งหมด ยืนยัน ประชาชนได้ยกเว้นค่าไฟ หากจ่ายแล้วหักบิลเดือนถัดไปได้
สส.ทำงานหนักแทบไม่กินข้าว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ยืนยันไม่ได้ชิงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อน ป้องกันองค์ประชุมล่ม แต่ถึงเวลาที่ สส.มุสลิม ต้องไปละหมาด เลยเดินไปขอประธานสภาฯ เผย สภาทำงานหนักมาก ทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล ทุกคนทุ่มเทเต็มที่ เหนื่อยกันมาก แทบจะออกไปทานข้าวไม่ได้ บางคนไปห้องน้ำก็กลับมาแทบไม่ทัน เพราะมีการกดออดตลอด ไม่มีการเล่นการเมือง ฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน