เปิดเกมบุกใส่เขมร เตรียมยื่นคลิปวางทุ่นระเบิด ฟ้องประชาคมโลก

ไทยจ่อฟ้องโลก! แฉคลิปทหารเขมรวางทุ่นระเบิดในไทย กห.ยันใช้หลักฐานจริงสู้ ต่างประเทศเผยข้อมูลชี้กัมพูชาไม่จริงใจ ย้ำดำเนินการทุกทางปกป้องอธิปไตย
จากเหตุการณ์ที่กองทัพเรือไทยตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา ซึ่งมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นการลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 ในเขตแดนไทย ล่าสุด พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาแถลงถึงท่าทีของรัฐบาลไทยต่อประเด็นดังกล่าว โดยยืนยันว่าไทยจะดำเนินการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และกลไกทางการทูต เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก
"ตราบใดก็ตามที่เรายึดมั่นในข้อเท็จจริง เครดิตจะเป็นสิ่งที่สังคมเชื่อถือ ถ้าลักษณะเช่นนี้ชาวโลกจะเชื่อถือใคร ระหว่างไทยกับกัมพูชาเราต้องไม่เอาเฟกนิวส์ ไปสู้กับ เฟกนิวส์ เพราะต่อไปเราก็จะเสียเครดิตไปด้วย การใช้ความจริงสู้กับเฟกนิวส์ นั่นคือ เครดิต" พล.อ.ณัฐพล ระบุ
ด้าน นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า ตามที่กองทัพได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอ และภาพถ่ายทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดในไทย ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตรวจสอบทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบเป็นหลักฐานฟ้องกัมพูชาได้อย่างดี ในกรอบอนุสัญญาออสตาวา ที่กระทรวงการต่างประเทศ กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
"ประเทศไทยเห็นว่าบทบาทที่สร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการกวาดล้างทุ่นระเบิดในอดีตที่กัมพูชากล่าวอ้าง ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่ากัมพูชาจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีกในปัจจุบันและในอนาคต ดังจะเห็นได้จากพฤติการณ์และหลักฐานที่ชัดเจนในการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในแผ่นดินไทย แสดงถึงความไม่จริงใจของกัมพูชา ซึ่งเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง"