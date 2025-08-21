เห็นกับตาเจตนากัมพูชามุ่งพลเรือน-กุข่าว-ยั่วยุ-มีหลายอย่างไม่คาดคิด-คลิปทหารเขมรหลักฐานชั้นดี-ผวาสงครามแห่ขายโค-กระบือ-ขอพื้นที่ทำมาหากิน

เห็นกับตาเจตนากัมพูชามุ่งพลเรือน-กุข่าว-ยั่วยุ
พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยถึงการนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT) 8 ประเทศ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ได้แสดงให้เห็นเจตนาและข้อควรพิจารณา 3 เรื่องหลัก คือ 1.การโจมตีของกัมพูชามายังโรงพยาบาล บ้านเรือนประชาชน 2.ข่าวปลอม ส่งผลให้เกิดความรุนแรงความขัดแย้งมากกว่าใช้อาวุธ และ 3.การยั่วยุที่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ การเติมกำลังช่องอานม้าที่ยังคงตอบโต้กันไปมาให้หมดความอดกลั้น และ การลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งชี้ให้เห็นเจตนาของกัมพูชาอย่างชัดเจน
มีหลายอย่างไม่คาดคิด
พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย ยอมรับหลังลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายของโรงพยาบาลพนมดงรัก จากการโจมตีของกัมพูชา มีหลายอย่างไม่คาดคิด ชมทหารไทยเป็นสุภาพบุรุษ ทหารฝั่งโน้นไม่เป็นมืออาชีพ ขอบคุณที่เชิญมาเพื่อยืนยันด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จะนำเรื่องใช้ทุ่นระเบิด โดรน และการยั่วยุโดยข่าวเท็จและบุคคลซึ่งก็เห็นกับตาที่ช่องอานม้า ในการยั่วยุโดยใช้กำลังทหารกัมพูชา ไปนำเรียนต่อไป
คลิปทหารเขมรหลักฐานชั้นดี
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำคลิปทหารเขมร ลอบวางระเบิดในอธิปไตยไทย เป็นหลักฐานชั้นดีในการฟ้องภาคีออตตาวา ขอคนไทยมั่นใจ ซัด พฤติกรรมกัมพูชาน่าผิดหวัง ไม่จริงใจเก็บกู้ทุ่นระเบิด เรียกร้องให้หยุดบิดเบือนข้อเท็จจริง
ผวาสงครามแห่ขายโค-กระบือ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งหน่วยงานดูแลทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเกษตรกรนำ โค และกระบือ ออกมาจำหน่ายเพื่อเตรียมอพยพ เนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดเหตุปะทะรอบที่ 2 เน้นย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกร หากเกิดความเสียหายรัฐบาลพร้อมเยียวยา
ขอพื้นที่ทำมาหากิน
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสภาผู้แทนราษฎรเดิม ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอความเป็นธรรมหลังถูกเลิกสัญญากะทันหัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอคืนพื้นที่ชั้นหนึ่ง พ้อตกงานไม่มีอาชีพ ขอแบ่งพื้นที่ทำมาหากิน เพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้น้อยนิด มีทางเลือกซื้ออาหารที่มีราคาย่อมเยา