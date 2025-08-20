แฉคลิปวางทุ่นระเบิด โลกต้องรู้ธาตุแท้เขมร-กัมพูชาใช้กำแพงมนุษย์ยั่วยุ-ขอรั้วกำแพงปิดพรมแดน-กินแพง มีเกียรติ!?!-บัตรทองเพิ่มสิทธิสุขภาพจิต

แฉคลิปวางทุ่นระเบิด โลกต้องรู้ธาตุแท้เขมร
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เผยกรณีโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา ซึ่งมีคลิปลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 จะเผยแพร่ให้โลกรู้ว่าแม้รัฐบาลกัมพูชาจะหยุดยิง แต่กำลังพลในพื้นที่ยังยั่วยุ ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หากรัฐบาลกัมพูชาจริงใจก็แสดงว่าทหารไม่มีวินัย หากพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่จริงใจต้องว่ากันอีกที และจะเสนอให้คณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวา รวมถึงส่งหลักฐานคลิปวิดีโอให้ประเทศที่สนับสนุนงบประมาณกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อตัดความช่วยเหลือ ส่วนที่กัมพูชาอ้างว่า คลิปวางทุ่นระเบิดเป็นการจัดฉากของไทย เรายึดมั่นข้อเท็จจริง ถ้าเป็นเฟกนิวส์เราสวนกลับได้หมด เรายึดหลักความจริงสู้เฟกนิวส์ Peace come from Truth หรือ สันติสุขมาจากความจริง
กัมพูชาใช้กำแพงมนุษย์ยั่วยุ
พลเรือตรีสุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา(ศบ.ทก.) ระบุคลิปทหารกัมพูชาใช้ทุ่นระเบิด PMN-2 เป็นของจริง ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา เตรียมเสนอหลักฐานต่อที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวา วันที่ 22 สิงหาคม นี้ ชี้บ้านหนองจาน เป็นเขตอธิปไตยไทย 100% กัมพูชาใช้กำแพงมนุษย์ยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดน
ขอรั้วกำแพงปิดพรมแดน
ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังใช้ชีวิตท่ามกลางความวิตกกังวลและหวาดผวา เรียกร้องรัฐบาลสร้างรั้วกำแพง ปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา งดความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อลูกหลานในอนาคต มองเขมรไม่มีสัจจะ หากไม่มีงบประมาณ เชื่อ ประชาชนพร้อมสนับสนุน
กินแพง มีเกียรติ!?!
สส. หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร รุมจวกห้องอาหารสภาใหม่ราคาแพง ข้าราชการโวยของแพงเว่อร์ แม่บ้านสภาต้องเดินไปซื้ออาหารที่ฝั่งวุฒิสภาที่ราคาถูกกว่า ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน ปรับราคาลงแล้ว ยกตัวอย่าง ข้าวแกงถ้ากับข้าวอย่างเดียว ราคา 35 บาท 2 อย่าง ราคา 45 บาท 3 อย่าง ราคา 55-60 บาท ขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบ
บัตรทองเพิ่มสิทธิสุขภาพจิต
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เห็นชอบโครงการ “บริการสุขภาพจิตครบวงจร” ในระบบบัตรทอง 30 บาท อนุมัติงบ 73.34 ล้านบาท ขยายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิต ตั้งเป้าให้บริการกว่า 470,000 ครั้ง โดยเปิดทางให้องค์กรเอกชนร่วมเป็นหน่วยบริการได้