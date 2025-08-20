GULF มอบ 2 ล้านช่วย 2 ทหารเหยียบกับระเบิดเขมร เผยผุดกองทุน 100 ล้านร่วมเยียวยากำลังพล

GULF มอบ 2 ล้านช่วย 2 ทหารเหยียบระเบิดชายแดนเขมร ตั้งกองทุน 100 ล้านเยียวยากำลังพลบาดเจ็บปฏิบัติหน้าที่ ส่งต่อกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้า
"กัลฟ์" ส่งกำลังใจสู่ทหารชายแดนด้านตะวันออก มอบเงิน 2 ล้าน ช่วย "หมวดบุ๊ค" และ “จ่าสิบเอกพิชิตชัย” 2 นายทหารเหยียบกับระเบิดกัมพูชา ชี้เป็นส่วนหนึ่งของ "กองทุน 100 ล้านบาท" เพื่อเยียวยากำลังพลบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่
นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทางภาคเอกชน ส่งตรงสู่รั้วของชาติ ล่าสุด นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหาร 2 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่จนสูญเสียขา ได้แก่ ร.ต.เกียรติวงศ์ สถาวร ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างการสู้รบที่ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ และ จ.ส.อ.พิชิตชัย บุญชูหล้า ที่ได้รับบาดเจ็บขณะลาดตระเวณ บริเวณช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รวมกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน 100 ล้านบาท ที่กัลฟ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กัลฟ์ ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือทันทีหลังทราบข่าวมีทหารได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ก.ค. ที่ผ่านมา และหลังจากนั้นยังพบว่า มีทหารอีกหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง จึงสานต่อภารกิจแห่งการให้ ด้วยการนำเงินจากกองทุน 100 ล้านบาท ที่ทางกัลฟ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทหารจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะมาช่วยเหลือ
"ในฐานะคนไทย ผมขอขอบคุณและยกย่องในความกล้าหาญและความทุ่มเทของทหารแนวหน้าทุกนาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง และฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว"
ด้าน เรือโทหญิง จรรยา สถาวร มารดาของ ร.ต.เกียรติวงศ์ กล่าวว่า ตนขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลทุกท่านที่ได้ทุ่มเทดูแลรักษาบุตรชายเป็นอย่างดี และขอบคุณบริษัท กัลฟ์ฯ ที่ช่วยเหลือ ตลอดจนน้ำใจจากทุกภาคส่วน และกำลังใจจากชาวไทยทุกคน ตนรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่บุตรชายได้ทำ ภูมิใจที่ลูกได้เป็นทหารของพระราชา และทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทย
อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาแล้วนั้น กัลฟ์ ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อ สังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งทีมกัลฟ์อาสา ร่วมจัดทำและมอบถุงยังชีพ GULF Care กว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง รวมทั้งยังผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ ทั้ง AIS และไทยคม นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวก ขยายสัญญาณ 4G/5G ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สามารถสื่อสารได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น