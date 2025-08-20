สถานการณ์ยัง 50-50 เขมรไม่มีอะไรไว้ใจได้-สำรวจร่องรอยโดนระเบิด-กอดไทยด้วยเสียงเพลง-ปัจจัยรุมเร้ากดความเชื่อมั่น-โลกเผชิญคลื่นร้อนสุดขั้ว

สถานการณ์ยัง 50-50 เขมรไม่มีอะไรไว้ใจได้
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผยกรณีการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว บริเวณช่องอานม้า และเกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชานายหนึ่งขัดขวางอ้างทางการไทยไม่แจ้งรายละเอียด เป็นลีลาของกัมพูชา ยืนยันพื้นที่นั้นอยู่ในอธิปไตยไทย ที่ผ่านมากัมพูชานำคณะลงพื้นที่ก็ไม่ได้ขออนุญาตไทย ขณะที่เหตุการณ์ตลอดแนวชายแดนเกือบ 1,000 กิโลเมตร มีหลายเหตุการณ์ ทหารพยายามทำให้ดีที่สุด ช่วงนี้สถานการณ์ยัง 50-50 ตามภาพข่าวประเทศเขมรก็เป็นไปตามที่เราเข้าใจ ไม่มีอะไรที่เราไว้ใจได้ ซึ่งเหล่าทัพมีความพร้อม ทั้งที่จะคุยกันแบบมิตรภาพ หรือถ้ามีเหตุจะปะทะกันอีกก็พร้อม
สำรวจร่องรอยโดนระเบิด
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เผย คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว 8 ประเทศ ดูพื้นที่ช่องอานม้าเกือบ 1 ชั่วโมง พบร่องรอยของการโดนระเบิด รับทราบข้อมูลกัมพูชาละเมิดการหยุดยิง รุกล้ำเข้าตัดลวดหนาม ส่วนพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเคยเป็นศูนย์อพยพ มีสำนักงาน UNHCR แต่ปัจจุบันกลายเป็นกาสิโน
กอดไทยด้วยเสียงเพลง
พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล รองเสนาธิการทหารบก รับมอบเงินสนับสนุน 250,000 บาท จากคุณวิยะดา โกมารกุล ณ นคร หรือ ตุ๊ก นักร้องชื่อดัง พร้อมคณะศิลปิน “All of Friends Concert กอดไทยด้วยเสียงเพลง” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ในการพิทักษ์เอกราชและความมั่นคงของชาติ
ปัจจัยรุมเร้ากดความเชื่อมั่น
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ค. 2568 ลดเหลือ 86.6 จากปัจจัยรุมเร้า ผลกระทบการค้าชายแดน อุทกภัยภาคเหนือ และภาษีสหรัฐฯ ขณะที่การลงทุนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ครึ่งปีแรก 2568 มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 138% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน
โลกเผชิญคลื่นร้อนสุดขั้ว
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) เตือน คลื่นอากาศร้อนสุดขั้วกำลังส่งผลกระทบทั่วโลก เสี่ยงเกิดไฟป่า ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันขั้นรุนแรง คุณภาพอากาศย่ำแย่ทวีความรุนแรง ย้ำความสำคัญการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับคลื่นความร้อนและสุขภาพ หลังพบอุณหภูมิในหลายภูมิภาคพุ่งสูงทำลายสถิติบ่อยมากขึ้น