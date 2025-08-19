ยักตื้นติดกึกฟ้องกัมพูชา หวั่นกระทบสัมพันธ์-เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย-เขมรป่วนผู้สังเกตการณ์-ลาออกก็ไม่พ้น(หาก)ผิด-ห่วงความปลอดภัยซีเกมส์

ยักตื้นติดกึกฟ้องกัมพูชา หวั่นกระทบสัมพันธ์
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.การต่างประเทศ เผยถึงการฟ้องเอาผิดตามกฎหมายไทย ทั้งทางแพ่งและอาญากับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา รัฐบาลต้องดูรายละเอียด ขณะนี้เป็นแค่หลักการว่าจะพิจารณาดำเนินการ มีข้อกังวลว่าการฟ้องร้องอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนการจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศดำเนินคดีกับกัมพูชา ต้องดูรายละเอียดการฟ้องของกฎหมายไทยว่าฟ้องขนาดไหน ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย โดยคำนึงถึงมิติต่างๆ ต้องรักษาอำนาจอธิปไตย รักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยด้วย
เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เผยถึงเสียงเรียกร้องให้ฟ้องกัมพูชากับศาลอาญาระหว่างประเทศ(ICC) ในข้อหาอาชญากรสงคราม หากทำได้ก็ต้องทำ เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายพิจารณา แต่ตอนนี้เริ่มภายในประเทศ โดยดูความเสียหายเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เรามี
เขมรป่วนผู้สังเกตการณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน 8 ประเทศ ตรวจพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี กรณีฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตัดลวดหนาม ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยมีทหารกัมพูชานายหนึ่งไม่พอใจ ส่งเสียงดังโวยวาย ไม่อนุญาตให้เข้าสำรวจ อ้าง มีผู้ติดตามมากเกินไป พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อดึงความสนใจจากคณะผู้สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตาม คณะผู้สังเกตการณ์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุปจากทหารไทยเป็นหลัก
ลาออกก็ไม่พ้น(หาก)ผิด
นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย แม้พระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ไม่มีผล เพราะเจ้าอาวาสคือเจ้าพนักงาน ถึงลาออกแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ต้องตรวจสอบว่าใช้เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการใช้เงินบริจาคที่เป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลของพระ ซึ่งมีมูลค่าเข้าในบัญชีแต่ละเดือนจำนวนมาก และการมีมูลนิธิ 4-5 แห่ง ที่สงสัยว่าเป็นเทคนิคหลบการบริจาคเงินวัดหรือไม่
ห่วงความปลอดภัยซีเกมส์
นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยัน ส่งหนังสือถึงมนตรีซีเกมส์ย้ำจุดยืนแสดงความกังวลในการที่นักกีฬากัมพูชาจะร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือน ธ.ค. นี้ โดยไม่ต้องการให้กัมพูชาร่วมแข่งขัน เพราะกังวลในความปลอดภัย